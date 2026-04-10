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瓦城推會員限定禮 北中南有新店陸續開幕

瓦城泰統集團（2729）今（10）日公告3月合併營收達4.53億元，年增1.31%；累計前3月營收16.53億元，較去年同期成長3.53%，創歷史同期新高。本月受惠於氣候回暖帶動出遊及春酒聚餐需求，加上美國首店「Very Thai by 瓦城」試營運佳績挹注，推動營收表現再創高峰。瓦城集團美國首店「Very Thai by 瓦城」於今年3月在洛杉磯 Westfield Century City 正式開幕，開幕後迅速獲得美國主流媒體的高度關注與肯定，更為集團後續全美市場拓展奠定高能見度的品牌基礎。瓦城集團提到，營運後勤方面，集團全球研發中心正式啟用後，效益逐漸顯現，整合菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全、物流管理5大功能，持續提升營運效率與產能，為集團未來成長提供穩健支撐。瓦城表示，持續推動跨品牌行銷活動與會員經營策略，透過整合資源與主題式行銷操作，強化品牌曝光與顧客互動，穩定帶動來客動能。同時，集團持續深化 wa10 APP 會員經營，結合數據分析強化行銷精準度，進而成功延續春節期間累積的來客熱潮，加上春酒專案活動持續熱銷，挹注營收表現成長。另外，瓦城集團說明，瞄準盲盒潮玩蒐集熱潮，近日首度集結全品牌推出會員限定贈禮活動，強化與年輕、家庭消費客群連結，為旗下品牌開拓多元發展可能，有望帶動後市續創佳績。展望後市，瓦城集團看好4月清明連假帶動出遊與聚餐需求升溫，整體餐飲市場動能將延續，來客與營收表現有望持續成長。集團展店動能持續發酵，北中南均有新店陸續開幕，為營運成長持續挹注動力。海外市場布局持續推進，瓦城集團預計第2季在美國市場再開出兩個全新品牌「BO BO THAI」與「SHANN SHANN RICE BAR」，持續深化北美布局。在多元動能持續發酵下，預期將推升集團整體營收表現，帶動後市營運穩步成長。