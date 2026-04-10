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效力於洛杉磯道奇隊的大谷翔平，目前正處於職業生涯的另一個巔峰。他自去年賽季開始跨季累積的「連續出壘紀錄」已達到43場，平了2009年由傳奇球星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）所創下的日本選手最長紀錄。在即將於11日對陣德州遊騎兵的比賽中，大谷只要上壘一次，就將正式超越一朗，獨居日本影史第一人，他這場比賽將對上的投手是遊騎兵投手洛克（Kumar Rocker）。大谷翔平在9日對戰藍鳥隊的比賽中，首打席便選到保送上壘，成功追平了鈴木一朗高懸17年的43場連續出壘紀錄。接下來道奇隊將回到主場迎戰遊騎兵隊，全世界的球迷都在屏息以待，看這項偉大的紀錄是否能在洛杉磯誕生。大谷對於目前的絕佳狀態表現得十分冷靜，他在受訪時表示：「感覺和往常差不多，印象中狀態正在階段性地逐漸提升。」然而，要打破這項紀錄並非易事。擋在大谷翔平面前的關鍵人物，是遊騎兵隊年僅26歲的先發右投庫馬爾·洛克。這將是大谷翔平與道奇隊首次對決這位充滿潛力的投手。羅克於2024年在大聯盟出道，去年賽季出賽14場拿下4勝5敗，防禦率5.74。雖然數據看似普通，但他也有拿手絕活，擁有大角度橫移的滑球（Slider）與垂直位移的伸卡球（Sinker）著稱，極擅長誘使打者擊出不理想的球。在本月5日對陣紅軍的本季首戰中，他主投5局僅失2分。儘管最後吞下敗戰，但他在場上展現出利用位移球路玩弄打者的能力，對初次對戰的大谷而言將是一大考驗。