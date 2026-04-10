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▲DAZN日本職棒VIP包廂以日式居酒屋為設計主軸，包廂內設有祈福牆供球迷為旅日台灣球員留言（圖），DAZN將彙整訊息轉達給旅外球員，在徐若熙今日剛拿下日職首勝的時間點推出格外應景。（圖／DAZN提供）

▲DAZN在超過半數樂天桃猿主場賽事同步開設線上FanZone（示意圖），讓線上球迷邊看球邊聊天、投票，每場更有機會抽中樂天桃猿包廂等超值大禮，線上線下一起參與升級觀賽體驗。（圖／DAZN提供）

中華職棒37年賽季，DAZN宣布攜手樂天桃猿，在樂天桃園球場推出「DAZN瘋區」四大主題VIP包廂，讓看球這件事徹底升級。這次的亮點不只是包廂本身的設計，而是其中一間讓人看了忍不住想傳給朋友的特殊規劃——聯手桃園大廟景福宮打造的全台首間「棒球祈福包廂」，直接把開漳聖王的福氣請進球場，讓球迷在替樂天桃猿加油之前，先讓神明幫忙護體。其他三間包廂分別以日式居酒屋、頂級社交會所與合法投注正向理念為主題，加上Obis歐必斯國際家居的全新裝潢，讓整個VIP觀賽體驗的層次完全不同。桃園大廟景福宮主委簡征潭表示：「我們希望球迷朋友們進場前，先到桃園大廟景福宮走走、求個好運，再把這份福氣帶進DAZN的主題包廂，讓大家在最放鬆的狀態下，為球員集氣、為連霸祈福。」這間「神助攻祈福包廂」延續近年在台灣棒球圈相當熱門的「神助攻」話題，讓廟文化與棒球文化正式在包廂裡相遇。對許多台灣球迷來說，賽前拜拜求好運本來就是日常，現在連進場看球都能延續這個儀式，某種程度上說不定才是最符合台灣人看球心理的設計。四大包廂中另一個讓人想預訂的，是以日式居酒屋為設計主軸的「DAZN日本職棒VIP包廂」（8人）。包廂內設置祈福牆，開放球迷在觀看樂天桃猿比賽的同時，為旅日台灣球員留下鼓勵話語，DAZN表示將彙整這些訊息並轉達給旅外球員。DAZN Taiwan總經理江欣鴻說，這個包廂的核心概念是「台灣囡仔拚日職」，讓球迷在關注中職的同時，也能以更有情感溫度的方式支持在日本打拼的台灣選手。這個設計在徐若熙今日剛剛拿下日職生涯首勝的時間點推出，時機點格外有意義。「永達滿貫VIP包廂」（12人）以頂級社交會所為設計概念，永達保險經紀人總經理陳慶鴻說，去年在樂天桃園球場舉辦企業日那份熱血瞬間讓他們深受感動，這才決定今年直接打造專屬包廂，實踐「挺業務、挺客戶、挺體育」的品牌精神。「時來運轉彩券行VIP包廂」（6人）則以合法投注支持體育為核心，代表王榮晟表示，每一筆合法投注都是在回饋體育產業，「一注相挺助體育」是他們最想傳遞的理念。四間包廂各有主題、各有目標受眾，加上Obis歐必斯國際家居負責整體裝潢設計，讓風格統一又各具特色，全面提升包廂的舒適度與質感。這次升級不只發生在球場裡。DAZN在超過一半的樂天桃猿主場賽事中，同步在串流平台上開設FanZone，讓線上觀眾也能邊看球邊和全台球迷聊天、投票、參加快問快答，每場還有抽獎，最大獎就是包廂入場機會。對DAZN來說，這次瘋區主題包廂的推出代表的是從「內容平台」走向「運動娛樂生態系」的重要一步，線上內容、線下體驗、品牌共創三線並進，台灣運動觀賽市場的玩法正在改變。