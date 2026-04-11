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才剛續任味全龍隊長吉力吉撈・鞏冠本月4日比賽時不慎傷及膝蓋，後經檢查為左膝後十字韌帶撕裂，總教練葉君璋表示，雖不需開刀但醫生建議休1到2個月。吉力吉撈缺賽勢必讓味全龍打線受影響，為此球團將「李大砲」李展毅升上一軍，調整戰力盼減少衝擊。味全龍在本月4日對上台鋼雄鷹時，隊長吉力吉撈・鞏冠於6局上守備處理一壘方向滾地球，撲接後傳球順利抓出局數，然而吉力吉撈在完成動作後一直抱著左膝，隔天就下二軍，並就醫檢查。吉力吉撈受傷當下左膝腫脹，經檢查後確認為左膝後十字韌帶撕裂，對此葉君璋說明，「左膝後十字韌帶撕裂50%至70%」，並表示吉力吉撈現在需要休息，雖醫生經評估目前暫不需開刀，但建議休1、2個月。為補足味全龍戰力缺口，被葉君璋稱為「李大砲」的李展毅，也從二軍升上一軍守備一壘，期盼能加強攻擊火力。葉君璋認為李展毅的身材與份量，「可以頂上吉力吉撈．鞏冠」。葉君璋也強調，「吉力吉撈希望早一點回來，現在已經有在慢慢開始活動了」。葉君璋球員時期也曾經歷十字韌帶斷裂狀況，他提到，「以前我兩條十字韌帶都斷了，只休3天就出賽，我覺得不會痛就好，因為它就一直是這樣，這傷不會再更壞了」他補充，如果是拉傷繼續打，傷勢才會變嚴重，「但韌帶撕裂傷接下來只會越來越好，不會越來越壞，所以才會說只要不會痛、可以打就好了」。