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國民黨主席鄭麗文與中國領導人習近平今（10）日會晤，中方高規格對待，不僅在人民大會堂的「東大廳」舉行鄭習會，習近平也罕見在會客後一起午宴，有別於過去接待國民黨魁的形式。會談間，鄭麗文提出兩岸和平框架，盼爭取台灣國際參與空間，甚至是加入 RCEP 與 CPTPP，習近平都釋出大量善意表示，只要心靈契合都可以商量。「鄭習會」看似成果豐碩，但學者認為，鄭麗文只是習近平鋪陳「川習會」的一步棋。成大政治系教授王宏仁接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，此次的會面一開始也是國民黨方主動要求，讓習近平逮到一個機會，讓他能在川習會延會的過程中，表現出他有維持台海穩定的能力。因為雙方會談已觸及和平框架，呼籲美國別介入，這恐影響台灣對美的軍購案。針對習近平表示歡迎台灣的農漁產品到中國銷售，王宏仁認為，過去中國都有開放進口台灣的農漁產品，看似有很多的福利誘因，但這也可能被隨時喊卡，中國能利用這些手段來進行統戰行為。企圖以拉攏台灣人，營造兩岸和平氛圍的存在外，也釋放出只要能認同九二共識、反對台獨共同基礎，其他政黨的政治人物若能認同都歡迎來交流。