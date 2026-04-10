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▲劉學義在《江山大同》中飾演文成帝拓跋濬。（圖／微博@青春劇未央）

39歲中國女星楊冪主演的古裝劇《江山大同》，斥資3億人民幣（約台幣13億元）打造，並於上個月30日正式開拍。而近日有代拍業者曝光現場照片，劇中飾演北魏「馮太后」的楊冪，外流多張穿著深藍色古裝，帶著尖頭帽的照片，據悉是「馮太后」十幾歲當宮女時期造型，不料近乎素顏的楊冪，竟被嘲老氣。除了她以外，男主角劉學義妝容，也因為超還原古代，而被說「沒有粉底液了」。《江山大同》的拍攝現場照近日在微博瘋傳，其中楊冪近乎素顏，穿著北魏「馮太后」在年少時期當宮女的服裝，不料一向被讚是古裝女神的她，竟遭嘲太老氣，「十幾歲不能找年輕演員嗎？看起來很老氣」、「顯現年齡了，沒有少女的靈性」等，但也有人大讚楊冪隨拍都這麼好看「這造型真的太美」。除此之外，男主角劉學義飾演的文成帝拓跋濬，造型也隨之曝光，只見他穿著金黃色華服，頭戴著有金色龍紋的黑色圓頂高帽，一樣幾乎沒有化任何妝，直接呈現原膚色，引來不少人大讚該劇超真實的還原度，但也有人直言「沒有粉底液，馬上原形畢露」、「沒有想看的想法」。楊冪4歲便在電視劇中露臉，是著名的童星出身。2011年憑藉穿越劇《宮鎖心玉》爆紅後，再以《三生三世十里桃花》創下驚人的網路點擊率，穩坐「收視女王」寶座。她不僅具備高度的商業價值，更以其精緻的時尚感成為各類精品品牌的寵兒。在競爭激烈的演藝圈，她以著名的「勞模」精神著稱，高峰時期曾一年拍下多部影視作品，是中國一線女演員之一。除了演員身分，楊冪更以「高情商」與「清醒的人生觀」深植人心。她曾創立嘉行傳媒，從演員跨足幕後老闆，成功提攜多位新生代藝人，展現強大的商業頭腦與格局。面對演藝圈的流言蜚語，她始終抱持著「不在乎、不抱怨、不解釋」的態度，帥氣的性格被粉絲尊稱為「冪姐」。