樂天桃猿今（10）日主場迎戰中信兄弟，備受期待的游擊手馬傑森，在生涯第986個打席，終於打出生涯首轟，還是棒打中信兄弟當家王牌羅戈，全場歡聲雷動如奪冠。馬傑森將中職現役最長無首轟紀錄停在第986個打席，馬傑森繞過一壘時也釋放壓力，高舉雙手歡呼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬傑森第986個打席首轟出爐　棒打中信兄弟王牌羅戈

馬傑森本場擔任第八棒、游擊手出賽，首打席遭到羅戈三振，但第2打席於五局下，1好1壞時逮中羅戈偏高速球，一棒扛出左外野大牆，從2020年至2026年將近7年、986個打席等待，當初被看好成為游擊砲的馬傑森，終於打出生涯首轟，且還是棒打中信兄弟王牌羅戈。

球迷不用再問馬傑森哪時首轟　史上第6長首轟紀錄

由於馬傑森生涯將近破千打席，始終未能打出全壘打，是現役最多打席還未有首轟的球員，「馬傑森哪時首轟？」也成為球迷熱議話題，如今終於畫下句點。

馬傑森986個打席開轟，也是史上第6長才敲出首轟的成績，史上最久才打出首轟的人是「花花」張正偉，他花費2313打席才打出首轟。馬傑森終結首轟荒後，中職目前最久沒有首轟的打者，變成富邦悍將葉子霆，他目前中職6年生涯累積478打席，首轟尚未出爐。


相關新聞

中職／鄰兵大聊台積電！馬傑森軍中生活充實　樂天換帥時一頭霧水

DAZN攜樂天桃猿打造4大主題包廂！球場新玩法曝光　連霸有神護體

穿女僕裝換免費門票？樂天桃猿超狂主題日　球迷笑喊：兄弟別衝動

品牌經營多元化！永達保經攜手DAZN、樂天桃猿　打造VIP尊榮體驗

林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
曾專注於籃球、裝備領域，待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，有多次國外大型賽事採訪、NBA球星專訪經驗。
現職為中華職棒場邊記者，期望透過文...