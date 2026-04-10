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樂天桃猿今（10）日主場迎戰中信兄弟，備受期待的游擊手馬傑森，在生涯第986個打席，終於打出生涯首轟，還是棒打中信兄弟當家王牌羅戈，全場歡聲雷動如奪冠。馬傑森將中職現役最長無首轟紀錄停在第986個打席，馬傑森繞過一壘時也釋放壓力，高舉雙手歡呼。馬傑森本場擔任第八棒、游擊手出賽，首打席遭到羅戈三振，但第2打席於五局下，1好1壞時逮中羅戈偏高速球，一棒扛出左外野大牆，從2020年至2026年將近7年、986個打席等待，當初被看好成為游擊砲的馬傑森，終於打出生涯首轟，且還是棒打中信兄弟王牌羅戈。由於馬傑森生涯將近破千打席，始終未能打出全壘打，是現役最多打席還未有首轟的球員，「馬傑森哪時首轟？」也成為球迷熱議話題，如今終於畫下句點。馬傑森986個打席開轟，也是史上第6長才敲出首轟的成績，史上最久才打出首轟的人是「花花」張正偉，他花費2313打席才打出首轟。馬傑森終結首轟荒後，中職目前最久沒有首轟的打者，變成富邦悍將葉子霆，他目前中職6年生涯累積478打席，首轟尚未出爐。