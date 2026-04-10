我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑即將退役，引發球迷熱烈討論：他是否就是台灣籃球史上最偉大的球員（GOAT）？資深球評李亦伸與臺北富邦勇士總教練許晉哲近日分別給出答案。儘管每個時代都有其領軍人物，但兩人皆認同，論及影響力、職業生涯長度與對產業的貢獻，林志傑確實是無庸置疑的GOAT。球評李亦伸將台灣籃球史分為四個階段，並列出各時期的代表人物：洪濬哲時代： 40年前台灣籃球的喬丹（Michael Jordan），在亞洲赫赫有名。鄭志龍時代： CBA中華職籃時期的代表，「籃球博士」細膩的球感與在亞洲的份量可與洪濬哲齊名。陳信安時代： 擁有世界級的身體規格與天賦，是台灣挑戰NBA殿堂的先驅。林志傑時代： 從2003年起點燃SBL巔峰，隨後挑戰CBA為台將開創旅外舞台。李亦伸強調，林志傑在2020年回歸台灣職籃後，帶領富邦勇士奪下PLG三連霸，不僅開創個人生涯巔峰，更帶動了整個籃球產業的發展。李亦伸認為：「以影響力、還有對於現代籃球與整個台灣籃球產業的意義，林志傑就是GOAT。」曾帶領林志傑多次奪冠的許晉哲教練也表示，雖然每個世代都有其代表，如鄭志龍、陳信安、田壘等皆有其不可磨滅的貢獻，但林志傑有一點是其他人無法企及的。「誰打到了43歲還在打球？就只有志傑。」許晉哲指出，從18歲一直打到43歲，在如此長的時間跨度中仍能維持高強度競技狀態，這在台灣籃壇印象中絕無僅有。許晉哲認為，無論是用成績還是用這份對籃球的堅持來看，林志傑的地位都極其特殊。兩人不約而同提到，林志傑不只是屬於某一個時代的球員，他橫跨了 SBL 的興起、CBA 的旅外巔峰，以及台灣職籃 PLG 的再造。他不僅為自己開創了無懈可擊的職業生涯，更為後輩球員創造了不平凡的世界與舞台。李亦伸總結道，林志傑所代表的意義與創造的紀錄「前無古人」，若要論及台灣籃球史上的第一人，這頭「野獸」絕對稱得上是最偉大的球員。