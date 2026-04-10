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國泰世華銀行今（10）日上午驚傳系統異常災情，自上午10時許至中午期間，旗下網路銀行與行動App出現嚴重的連線異常，大批用戶紛紛反映無法順利登入，且轉帳、換匯等核心功能皆出現嚴重卡頓，甚至連實體提款作業也受到波及。針對此次大當機事件，金管會出面證實，國泰世華銀行已於事發第一時間，依規定向局裡通報「重大偶發事件」。主管機關已即時掌握整體狀況，並強烈督促該行必須立即改善、持續強化系統的穩定性，同時務必妥善留意並保障受影響消費者的權益。關於目前的修復進度，國泰世華銀行系統早前出現的交易緩慢與卡頓情形，目前已經陸續修復完成，各項金融服務正逐步恢復正常運作。不過，銀行局進一步強調，針對此次當機風波，後續將要求國泰世華銀行正式提報完整的事件調查報告，以徹底釐清系統異常的確切原因與實際影響範圍。金管會將視調查結果與情節輕重進行後續處理，嚴格把關金融市場的穩定運行與廣大消費者的權益。