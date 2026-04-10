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▲廣州越秀警方發布警情通報。（圖／翻攝自微博）

「水花征服者聯盟」群組充滿惡意辱罵言論

中國跳水天才全紅嬋近期傳出遭到長期網路霸凌，事件引發外界高度關注。對此，中國廣東廣州越秀公安10日宣布，已經拘捕了一位31歲徐姓男子，徐男涉嫌在微信群組內發表侮辱性言論，將依法罰款並行政拘留10天。綜合中國媒體報導，廣州越秀警方發布通告，稱接獲報警後，依法查明徐男在其創建的微信群內變換暱稱，多次發表針對廣東省二沙體育訓練中心一位運動員的侮辱性言論，造成惡劣影響。這位運動員指的就是全紅嬋。目前，公安機關已對徐男依法作出行政拘留十日並處以罰款的處罰，並對群內其他相關行為人員依法作出處理。廣州越秀警方也提醒大家，網路並非法外之地，在網路上謾罵侮辱他人者將依法追究法律責任。4月初社群網路上流傳多張名為「水花征服者聯盟」的微信私密群組截圖，該群組擁有282名成員，公告明文規定「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，甚至煽動成員對全紅嬋「可以隨便罵，照死裡罵」，群內充斥各種針對全紅嬋的侮辱性綽號與人身攻擊，甚至連全紅嬋的粉絲也被貶低，遭曝光後引發巨大爭議。不過，目前還不確定被刑拘的徐男是否就是「水花征服者聯盟」的創群者。