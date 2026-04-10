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國民黨主席鄭麗文訪中之旅來到重要環節，今（10）日上午11點，與中國領導人習近平在北京人民大會堂的東大廳見面。不過，在「鄭習會」登場前，鄭麗文是與眾人一同坐公務巴士前往，而非專屬的黑頭禮車接待，引發外界熱議，習近平給鄭麗文這種「公務巴士待遇」，羞辱意涵濃厚。對此，前民進黨中執委洪智坤直呼，如此配合度高的鄭麗文，中共不可能低規格接待。洪智坤今日在臉書發文表示，中共高規格接待國民黨，是因為鄭麗文配合度高，尤其是在「川習會」之前的戰略關鍵，向川普「展示」台灣主要政黨表態和平反戰、一個中國的兩岸命運共同體、反台獨等習近平立場。至於鄭習其他講的陳腔濫調，都只是過場而已。洪智坤指出，中共在國民黨老店鋪的新直營店，已經架構完成，「民進黨的課題，是拒絕賴鄭會的賴清德政府，如何回應國共合謀？這是台灣立場必須反擊的角度。」洪智坤直呼，如此配合度高的鄭麗文，中共不可能低規格接待，中共國發改委黨組書記鄭柵潔 都出席了，當然會發大禮包，「這次中共接待鄭麗文，東大廳是高規格、習近平午餐賜宴是高規格、中國大飯店是高規格，甚至連宇通T7中巴都是高標，從這些好吃好睡好車去批評，是連枝微末節都沒看清楚。」