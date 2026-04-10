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樂天桃猿今（10）日主場迎戰中信兄弟，年輕游擊手馬傑森歷經生涯第986個打席，終於打出生涯首轟，還是棒打中信兄弟當家王牌羅戈，「馬傑森首轟」瞬間登上熱搜關鍵字，還有現場球迷拍到馬傑森打出首轟當下畫面，笑說當下像是被雷擊、觸電的感覺，甚至禁不住全身發抖、流口水，「一等就是7年，都快變成迷音的時候，居然真的首轟了！」馬傑森歷經去年低潮，今年休賽季跑去當兵，熱身賽宣告捲土重來，今日面對中信兄弟擔任第八棒、游擊手出賽，首打席遭到三振，第2打席於五局下，1好1壞時逮中羅戈偏高速球，一棒扛出左外野大牆，全場頓時歡聲雷動如奪冠。「馬傑森首轟」也瞬間登上熱搜關鍵字，球迷自曝各種反應，有人說，「當我回過神，才發現我跟猿氣都哭了」，「發文當下手還在抖」，也有球迷誇張地形容，當迷因在眼前發生，難以置信到全身起雞皮疙瘩，「就像被電到一樣，我真的在發抖、還流口水」馬傑森今日開轟，也終結現役最久沒有首轟的紀錄，986打席首轟在歷史上則排第6，史上最久才打出首轟的人是「花花」張正偉，他花費2313個打席才打出首轟。