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今（10）日凌晨3時56分許，台南市安定區國道8號西向0.3公里處發生死亡車禍，駕駛廂型車的方姓男子拋飛躺在路中央，經送醫搶救後宣告死亡，肇事的BMW駕駛卻逃離現場，至今仍未現身。檢方於同日下午進行相驗，方男妻子忍悲認屍，無法想像在痛失支柱後，一雙年幼兒女該如何長大。10日凌晨4時，台南市消防局接獲報案，國八側車道近安吉五路口發生一起交通事故，抵達現場後看見一輛車頭全爛的BMW，以及一輛翻覆的小貨車，兩部車上均未發現傷者。警消後來在附近搜尋到渾身是血的方男，已經沒有呼吸心跳，送往安南醫院救治，最後仍宣告不治。據了解，方男是一名漁夫，家住在安南區，靠著捕魚十多年養活一家四口，今日清晨他出門準備工作，未料才開車不到十分鐘就遇上死劫。家屬一開始看到新聞時還不知道死者是誰，直到警方找上門才得知噩耗。家屬表示，方男凌晨開車出門準備上工捕魚，豈料才離開家門10分鐘左右，就碰上死劫，如今也只能等警方處理相關後續事宜後，再做打算，希望肇事者能夠不要再躲藏，出面承擔撞死人該有的責任。駕駛BMW的肇事者仍在肇逃中，但疑似其妻子的車主現身殯儀館，低調向家屬道歉，但卻遭到拒絕，方男的姪子憤怒表示：「不是他開的道歉也沒用，趕快叫肇事者不要再躲了」。