苗栗白沙屯拱天宮媽祖2026年徒步進香將於4月12日深夜起駕，預計4月20日回鑾，展開8天7夜、約400公里徒步行程，今年報名人數突破46萬人創新高。民俗專家楊登嵙就整理了遶境18項禁忌，涵蓋服裝、言行與儀式細節，例如不得踩門檻、持旗不可倒置、鑽轎需注意姿勢等，也要記得孕婦及持進香旗、配戴平安符者不可鑽轎，整體核心在於尊重與誠心，提醒香燈腳記得遵循基本禮俗，以免對媽祖失禮。
白沙屯拱天宮媽祖遶境18大禁忌
1.首次參加進香者，需穿著全新衣物（不可穿舊衣），象徵潔淨與全新開始。
2.女性於生理期間，不可觸碰神明、香爐、神轎與光明燈等法器。
3.守喪未滿一年，或家中近期有喪事者，同樣不得接觸神明及相關法器。
4.參與進香者需保持身心潔淨，避免出入「喪家」與「月內房」。
5.出發前須進行「淨身」，以香末焚燒淨化，隨身物品與交通工具也需淨化。
6.持進香旗或配戴平安符者，不可鑽轎，也不可進入浴室或廁所。
7.穿著「號褂」期間，不得進入洗手間。
8.持旗時不可上下顛倒，以示對神明的敬意。
9.自起駕宴起需全程茹素，直到祝壽大典結束後才能開葷。
10.孕婦不可參與鑽轎。
11.鑽轎底時不得起身或碰觸鑾轎，背包需置於胸前，且須脫帽避免阻擋。
12.進出廟宇時不可踩踏門檻，以免被視為不敬。
13.進出廟門需遵循左進右出（龍進虎出），入門先抬左腳、出門抬右腳，象徵吉祥平安。
14.遶境期間不可口出穢語或隨意發言，應常說「請、謝謝、對不起」。
15.貼身衣物不可外露，若衣物有異味，可透過超商寄回或於車上晾曬。
16.不得隨地吐痰或吸菸，對媽祖及沿途民眾皆屬不敬。
17.隨香期間全面禁止飲酒、賭博及情色行為。
18.結束遶境或中途返家，須向媽祖參拜報備，告知行程並祈求平安。
楊登嵙指出，白沙屯媽祖進香已有約200年歷史，雖然部分傳統規範隨時代有所調整，但基本禮俗仍不可忽視。規矩可以因時制宜，但「誠心」始終是最重要的核心，參與者若能事先了解並遵守相關禁忌，不僅能避免觸犯，也能展現對信仰的尊重。
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1.首次參加進香者，需穿著全新衣物（不可穿舊衣），象徵潔淨與全新開始。
2.女性於生理期間，不可觸碰神明、香爐、神轎與光明燈等法器。
3.守喪未滿一年，或家中近期有喪事者，同樣不得接觸神明及相關法器。
4.參與進香者需保持身心潔淨，避免出入「喪家」與「月內房」。
5.出發前須進行「淨身」，以香末焚燒淨化，隨身物品與交通工具也需淨化。
7.穿著「號褂」期間，不得進入洗手間。
8.持旗時不可上下顛倒，以示對神明的敬意。
9.自起駕宴起需全程茹素，直到祝壽大典結束後才能開葷。
10.孕婦不可參與鑽轎。
11.鑽轎底時不得起身或碰觸鑾轎，背包需置於胸前，且須脫帽避免阻擋。
12.進出廟宇時不可踩踏門檻，以免被視為不敬。
14.遶境期間不可口出穢語或隨意發言，應常說「請、謝謝、對不起」。
15.貼身衣物不可外露，若衣物有異味，可透過超商寄回或於車上晾曬。
16.不得隨地吐痰或吸菸，對媽祖及沿途民眾皆屬不敬。
17.隨香期間全面禁止飲酒、賭博及情色行為。
18.結束遶境或中途返家，須向媽祖參拜報備，告知行程並祈求平安。
楊登嵙指出，白沙屯媽祖進香已有約200年歷史，雖然部分傳統規範隨時代有所調整，但基本禮俗仍不可忽視。規矩可以因時制宜，但「誠心」始終是最重要的核心，參與者若能事先了解並遵守相關禁忌，不僅能避免觸犯，也能展現對信仰的尊重。