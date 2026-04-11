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白沙屯拱天宮媽祖遶境18大禁忌

▲白沙屯媽祖進香活動即將在4月12日出發，進香過程除考驗體力與毅力外，也須遵守18項傳統禁忌。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

▲參與白沙屯媽祖進香時，記得進出廟宇時不可踩踏門檻，以免被視為不敬。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

▲2026白沙屯媽祖北港進香行程。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖2026年徒步進香將於4月12日深夜起駕，預計4月20日回鑾，展開8天7夜、約400公里徒步行程，今年報名人數突破46萬人創新高。民俗專家楊登嵙就整理了遶境18項禁忌，涵蓋服裝、言行與儀式細節，例如不得踩門檻、持旗不可倒置、鑽轎需注意姿勢等，也要記得孕婦及持進香旗、配戴平安符者不可鑽轎，整體核心在於尊重與誠心，提醒香燈腳記得遵循基本禮俗，以免對媽祖失禮。楊登嵙指出，白沙屯媽祖進香已有約200年歷史，雖然部分傳統規範隨時代有所調整，但基本禮俗仍不可忽視。規矩可以因時制宜，但「誠心」始終是最重要的核心，參與者若能事先了解並遵守相關禁忌，不僅能避免觸犯，也能展現對信仰的尊重。