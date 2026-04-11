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昨晚樂天桃園棒球場18點35分比賽開打時，氣溫仍約30度，加上不少球迷剛下班趕場而來，現場氣氛有些躁動、悶熱，儘管樂天桃猿首局作為先得分一方，但羅戈投球節奏一如既往地穩定，反倒是樂天新洋投麥斯威尼仍有控球狀況，僅1分差距讓猿迷看得緊繃，直到五局下半1出局，馬傑森首轟出爐的那瞬間，就像為現場頓時注入活水，記者室隔著一片窗戶，都能清楚聽到現場不輸總冠軍氣勢般的驚天歡呼。記者室當時一如既往地安靜，只有此起彼落的打字聲，記者人也正盯著筆電螢幕的中職官網，查看其他2地賽況，突然聽到前排一位同業大喊「有了啦！」，隨後高舉雙手目送。抬起頭，我有幸看見小白球劃出一道完美弧線，最後消失在左外野大牆之外，伴隨著桃園棒球場煙火與燈光秀，以及馬傑森繞回三壘時向休息區的大動作慶祝，桃園棒球場氣氛嗨到最高點，更何況，馬傑森該場首打席才剛被三振，面對的是中職當今最強洋投之一、每35.2局才會挨一轟的羅戈，相信當下沒有多少人相信，首轟會在那一個打席出現，但棒球就是如此難以預料。馬傑森賽後受訪時被問到首轟感受，他感謝身旁的隊友、也感謝看台上的10號隊友（指球迷），但他最該感謝的，其實是他自己。在這段超過6年、將近1000個打席過程中，他在網路上受到的冷嘲熱諷沒有少過，也在近2年被質疑「求生存」改變打法、碰太多球。但那一刻，面對羅戈極少數失投的偏高直球，他依舊果斷地全力揮擊，才能讓自己在賽後笑著說出那句：「原來這就是全壘打的感覺！」媒體同業（包含我）當下發布的快訊，都用上不同字眼、但同樣聳動的標題如「不可思議」、「是真的來了」、「歷史性時刻」來形容這次首轟，馬傑森本人則與代言品牌捐款10萬元回饋家鄉花蓮，在賽後引發不少討論，對馬傑森自己來說，這支全壘打固然會是他生涯難忘的一轟。應該已經有不少球迷忘記，馬傑森2020年選秀時，外界對於他的期待，是一位具備長打火力、能夠穩定在中職繳出雙位數全壘打的中線防守者，而不是986個打席後的驚訝與狂喜。當「馬傑森開轟」這件事，不再是PTT當晚最多篇的討論串；也非當日（甚至隔日）全數的體育版新聞標題；甚至沒有被排上Google熱搜關鍵字時，才終將是他兌現天賦的時刻，或許到那時，「馬傑森百轟」是一件真的可以期待的事。