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▲EXO子團體CBX宣布跟經紀公司解約。（圖／INB100官方IG）

超人氣男團EXO小分隊CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）宣布和經紀公司INB100解約，同時他們指控公司擅自使用小分隊的名號，向外界廠商簽約活動賺取高額簽約金，然而他們不僅在其中賺不到錢，還有數十億的工作結算款沒能拿到，使得旗下工作人員無法收到薪水，藝人也無法正常活動。據韓媒報導，CBX於2026年3月底向公司代表寄出存證信函，要求針對未結算款項與合約違規問題給出說明，若是公司無法在期限內給出正當說明，他們將解除專屬合約，根據了解三人至今尚未領取的活動結算金額高達數十億韓元，因為公司不付錢，使得相關合作廠商與工作人員費用也遭拖欠，已嚴重影響正常活動。INB100目前陷入「完全資本侵蝕」，營運幾近崩潰，因為母公司「ONE HUNDRED」代表車佳元被指控，利用CBX的IP簽下大型合作案並收取高額預付款，但資金流向不明，未實際投入藝人發展，導致財務黑洞擴大，相關案件已進入調查程序，對此車佳元出面回應，強調目前正動用個人資金試圖挽救公司，盼能恢復正常運作。INB100為EXO成員伯賢自SM娛樂獨立後所創立，2024年被車佳元與MC夢成立的ONE HUNDRED收購成為旗下子公司，此外在CBX解約前，ONE HUNDRED就出現大量藝人解約潮，包括THE BOYZ、泰民、李茂珍、BE'O、VIVIZ及李昇基等人皆陸續離開，可見內部問題早就讓旗下藝人忍無可忍。