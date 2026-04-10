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投資人持續密切關注美國與伊朗之間的停火協議，與此同時，美國勞工統計局公布最新通膨數據，美國3月消費者物價指數（CPI）月增0.9％、年增3.3％，扣除食品與能源的核心CPI則是月增0.2％、年增2.6％，整體而言大致符合預期。美股10日開盤後各主要指數漲跌不一，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌210.67點或0.44％；標普500指數上漲6.41點或0.09％；那斯達克指數上漲128.863點或0.56％；費城半導體指數上漲219.86點或2.53％。根據《CNBC》報導，受到停火協議的激勵，本週迄今標普500指數累計已上漲約4％，道瓊工業指數累計上漲約3％，那斯達克指數則是上漲近5％。雖然市場對於荷姆茲海峽的開放狀況存疑，但是國際油價已從高點回落，且以色列也表態將「盡快」與黎巴嫩展開談判，讓投資人對中東局勢仍能保持審慎樂觀。摩根大通私人銀行全球投資策略主管帕克（Stephen Parker）表示，近期的反彈行情未來仍具有持續的動能，「我們之前在股市中看到的跌幅，特別是在美國，與能源市場出現的波動與衝擊相比，可能感覺上還不夠大。但我認為，其實這反映出市場普遍預期能源價格將會回落」。帕克樂觀預期未來三到六個月內，能源價格將持續逐步下降，「經濟成長會略受影響、通膨略為上升，但整體而言，這仍是一個對股市相當有利的環境，尤其是在進入財報季之際，我們認為表現將會相當正面」。