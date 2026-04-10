大樂透第115000043期今（10）日晚間開獎，本期頭獎為1.5億元，台彩晚間22時公布派彩結果，1.5億元頭獎未能送出，但開出一注貳獎，獎金為322萬8876元，中獎彩券行位於新竹縣竹北市，只差1個號碼就能抱走億元頭獎，可說是十足的「悲情幸運兒」。目前大樂透頭獎邁入第7期
大樂透4/10頭獎槓龜！貳獎一注獨得：獎金剩322萬
今（10）日晚間大樂透頭獎1.5億元，第115000043期大樂透開獎號碼為「04、10、15、17、21、40」，特別號「30」。本期頭獎雖未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券行就位於新竹縣竹北市北崙里博愛街204號「滿福運彩券行」。
依大樂透開獎規則，若中5碼並對中特別號即可拿下貳獎，而頭獎則必須6碼全數命中。這名貳獎得主僅差最後1碼與頭獎失之交臂，最終雖抱回322萬元獎金，但距離億元頭獎僅差一步之遙，巨大的落差相當可惜。
🟡4月10日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：04、10、15、17、21、40，特別號30。
49樂合彩：04、10、15、17、21、40。
今彩539：09、21、25、27、30。
39樂合彩：09、21、25、27、30。
3星彩：8、6、7。
4星彩：1、5、7、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（10）日晚間大樂透頭獎1.5億元，第115000043期大樂透開獎號碼為「04、10、15、17、21、40」，特別號「30」。本期頭獎雖未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券行就位於新竹縣竹北市北崙里博愛街204號「滿福運彩券行」。
依大樂透開獎規則，若中5碼並對中特別號即可拿下貳獎，而頭獎則必須6碼全數命中。這名貳獎得主僅差最後1碼與頭獎失之交臂，最終雖抱回322萬元獎金，但距離億元頭獎僅差一步之遙，巨大的落差相當可惜。
大樂透獎號：04、10、15、17、21、40，特別號30。
49樂合彩：04、10、15、17、21、40。
今彩539：09、21、25、27、30。
39樂合彩：09、21、25、27、30。
3星彩：8、6、7。
4星彩：1、5、7、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。