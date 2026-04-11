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▲西南風強勁，各地都是晴朗、炎熱的天氣，這個假日白天高溫普遍達30度以上，有置身於夏天的錯覺。（圖／中央氣象署.cwa.gov.tw）

🟡今天的天氣：高溫炎熱像夏天 北部午後留意零星雨

🟡今天空氣品質：全台擴散普通 午後臭氧稍升

▲氣象署預告，未來第1週期末至第2週期末，受鋒面及東北季風影響的機會將增加，影響期間各地氣溫將轉涼且降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

🟡明天的天氣：清晨北部、東北部仍有零星雨

🟡一週天氣：週三鋒面到北東轉有雨

🟡颱風動態：辛樂克已生成，對台灣無直接影響

▲中央氣象署指出，輕度颱風辛樂克已於4月10日生成，預估將在遠海逐漸北轉，因此對台灣天氣沒有直接影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（11）日全台大致為多雲到晴，各地天氣穩定、白天偏熱，高溫普遍可達29至32度，中南部及臺東局部還會更高；不過北部及宜花雲量增多，午後桃園以北、宜蘭及各山區有零星短暫陣雨機率。週末到下週一整體仍維持晴到多雲、偏熱型態，真正比較明顯的變化將落在下週三鋒面通過後，北部及東北部氣溫才會略降。另今年第4號颱風辛樂克已生成，但目前距離台灣仍遠，對台灣天氣沒有直接影響。4月11日各地以多雲到晴為主，整體天氣穩定，白天偏熱，北部及宜花雲量稍增，午後桃園以北、宜蘭地區及其他山區有零星短暫陣雨機率，平地局部也可能飄些小雨。溫度方面，各地低溫約21至23度，高溫約29至32度，中南部及臺東局部更高，中午前後紫外線偏強，可能達過量甚至危險等級，外出要加強防曬。根據環境部空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，全台擴散條件普通，但污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也比較容易上升；馬祖、金門及清晨桃園以北地區，則要留意局部霧或低雲影響能見度。普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖4月12日週日各地大多仍是晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；另外，清晨北部及東北部地區也有零星短暫陣雨機率。4月12日至14日各地低溫約21至24度，高溫約28至32度，整體仍偏暖偏熱，日夜溫差仍大。離島方面，澎湖高溫約27至28度，金門約26度，馬祖約21至24度。4月14日前各地仍以晴到多雲為主，午後山區有零星短暫陣雨，4月14日晚間起鋒面接近，桃園以北轉為有零星短暫陣雨。4月15日鋒面通過後，北部及東北部氣溫稍降，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗也有零星短暫陣雨。到了4月16日、17日，環境轉吹偏東北風，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫陣雨。溫度方面，北部及宜花低溫約20至22度，高溫約24至26度；中南部及臺東低溫約22至24度，高溫仍有28至31度，南北天氣差異會更明顯。中央氣象署指出，輕度颱風辛樂克已於4月10日生成，位於關島東南方海面，朝西北轉北方向前進，後續預估將在遠海逐漸北轉，因此對台灣天氣沒有直接影響，民眾暫時不用過度擔心。