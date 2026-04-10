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▲謝承均（左）與王齊麟（右）、陳詩媛（中）夫妻檔有深厚交情。（圖／謝承均Angus Hsieh FB）

羽球雙打奧運金牌國手王齊麟和陳詩媛（十元）在去年6月登記結婚後，10月宣布懷孕好消息，並在上個月20日順利誕下兒子「Rally」。而今（10）日，八點檔男星謝承均出席代言的德膳廚房品牌活動，並接受訪問提到好友王齊麟剛誕下的兒子，透露自己作為乾爹，包了16800元給乾兒子當紅包。但其實，謝承均已有6到7名乾兒子、乾女兒，可以說是「演藝圈最強乾爹」。謝承均今日在活動中，提到剛生下兒子的好友王齊麟，他透露自己身為孩子乾爹，為乾兒子包了16800元紅包，非常吉利的數字，展現他對乾兒子滿滿的喜愛。事實上，除了王齊麟兒子外，謝承均還是潘逸安的兒女、以及林佑星大女兒的乾爹，算一算共有6到7名乾兒子、乾女兒。他也笑說潘逸安還跟孩子說長大後要照顧乾爹，推他輪椅去曬太陽。由於謝承均當乾爹超大方，不只過年會包紅包，出國會被點名要各種禮物，謝承均也都會一一實現，直接化身許願神燈。而謝承均最強乾爹的名稱太響亮，還讓陳志強跟Junior趕忙預約他當孩子乾爹，不過都被謝承均以「再說」先行婉拒。王齊麟與陳詩媛在3月20日迎來兒子Rally後，直接化身曬娃狂人，常常在社群分享與兒子合照，日前他透露要為「2026年亞洲羽球錦標賽」，暫時離開家人，也依依不捨表示：「兒子要乖乖等我回來，老爸要努力去幫你賺奶粉錢了」。陳詩媛也發出一張王齊麟跟兒子的合照，陳詩媛笑說：「要去比賽了，很怕被嬰兒忘記的爸爸」，只見王齊麟一臉燦笑，兒子卻睡得非常熟，極大反差讓網友笑翻。