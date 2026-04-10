根據公開資訊觀測站最新公告，行政院國家發展基金管理會（國發基金）今（10）日以董事身分，正式申報轉讓手中持有的太陽能廠聯合再生股票。本次預計透過一般交易方式在集中市場釋出420萬1476股（約4201張），預定轉讓期間為4月13日至5月12日。
公告資料顯示，國發基金目前共持有聯合再生9877萬4679股，在本次轉讓完成後，持股總數將降至9457萬3203股。
為了避免大股東倒貨衝擊市場價格，法規針對每日盤中交易設定最大得轉讓股數限制。根據申報表，國發基金此次每日最多僅能拋售165萬7795股（約1657張）。
國發基金2018年通過對聯合再生高達30億元的投資，主因為促成新日光、昱晶、昇陽光電合併為聯合再生，並推動商業模式轉變，時逢行政院推動再生能源發展條例，政府注資被視為肩負國家內需綠能任務的國家隊。
根據經濟日報報導，國發基金副執行秘書施明山表示，這次轉讓並不代表產業重心轉移，且對聯合再生轉讓持股比例小，不影響董監事席次。
聯合再生今年高點出現在3月17日28元，不過4月10日股價收盤下跌5.94%，收在19元，高點以來跌幅已經超過32%。
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為了避免大股東倒貨衝擊市場價格，法規針對每日盤中交易設定最大得轉讓股數限制。根據申報表，國發基金此次每日最多僅能拋售165萬7795股（約1657張）。
國發基金2018年通過對聯合再生高達30億元的投資，主因為促成新日光、昱晶、昇陽光電合併為聯合再生，並推動商業模式轉變，時逢行政院推動再生能源發展條例，政府注資被視為肩負國家內需綠能任務的國家隊。
根據經濟日報報導，國發基金副執行秘書施明山表示，這次轉讓並不代表產業重心轉移，且對聯合再生轉讓持股比例小，不影響董監事席次。
聯合再生今年高點出現在3月17日28元，不過4月10日股價收盤下跌5.94%，收在19元，高點以來跌幅已經超過32%。