我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿游擊手馬傑森，今（10）日面對中信兄弟，五局下敲出生涯首轟，震撼全中職，實際上，季前他才在品牌代言記者會上，承諾若上半季敲出首轟，將由代言品牌方捐出10萬元做公益，如今開季第3周就兌現承諾，馬傑森賽後也感性地說，畢竟自己是花蓮土生土長的孩子，會以花蓮偏鄉的公益單位為主。馬傑森進入中職進入第7年、在生涯986個打席終於打出首轟，引爆社群熱議，他笑說自己也很興奮，尤其跑到三壘時，看見隊友衝出休息室，「我還以為是打出再見全壘打，因為通常慶祝全壘打好像不會這樣，也很感謝十號隊友（指球迷）。」馬傑森回憶到，自己起初沒有注意到這麼久沒有打全壘打，畢竟自己本來就不是全壘打型打者，但直到看到越來越多人解鎖首轟，加上甚至有球迷創立今日馬傑森社群帳號，關注他的首轟何時出爐，自己也變得在意起來。實際上，本季開打前，馬傑森在出席代言品牌活動時就親口宣布，如今2026年上半季打出首轟，合作的品牌方就會捐出10萬給他指定的公益單位，如今兌現承諾，馬傑森也早就想好，要回饋給家鄉花蓮的基層單位，「畢竟自己是花蓮土生土長的，我會以花蓮偏鄉為主。」