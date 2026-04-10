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▲嚴立婷曬12年前美照，不變美貌引發大讚。（圖／嚴立婷 Willson & Tina FB）

44歲女星嚴立婷因高顏值美貌與高挑身材，深受大批粉絲喜愛，就算已是2寶媽，但身材依然超好。而今（10）日，嚴立婷透露最近看到很多人分享自己以前上節目或拍戲片段，很開心粉絲還記得自己，但也注意到一些網友質疑她整形，她笑說「是不是對整形這事有啥誤會」，樂觀表示是對自己變漂亮的誇獎，還PO出一張12年舊照，自嘲「那什麼大餅臉」。而她不變的美貌，也直接破除整形傳聞。嚴立婷今日發文透露，最近看到很多粉絲分享她以前上節目跟拍戲片段到Threads跟IG，表示自己很開心許多粉絲還記得自己、跟肯定她幽默，但也看到有質疑她整形的言論，「不好意思讓我笑一下，是不是對整形這事有啥誤會」。不過嚴立婷也樂觀表示應該是誇獎，「也許他們覺得我現在比以前更好看之類」。嚴立婷還PO出一張在2014年的照片，自嘲：「12年前我也算蠻肉的其實，那什麼大餅臉」。只見照片中，嚴立婷披著長捲髮、穿著粉色無袖上衣，配上超短褲，坐在沙發上露出一雙大長腿。其中，她的美貌更是一點都沒變，直接破除整形傳聞，網友也紛紛表示「不管以前還是現在一樣超正」、「以前跟現在一樣漂亮，叫其他女人如何生存」。嚴立婷在2017年以演員身分出道，曾參與多部本土劇演出，但真正讓她大放異彩的是轉戰綜藝圈後的表現。她憑藉著高挑身材、精緻五官，卻有著如「女漢子」般豪爽不造作的性格，在談話性節目中以犀利、反應快的口條深受觀眾喜愛，曾主持過《一袋女王》等熱門節目，現在手握《醫師好辣》、《姊妹亮起來》主持棒。私生活方面，嚴立婷在2010年與籃球運動員張智峰結婚後，生下一子一女。但其實她的求子路非常艱辛，曾為了拚二胎經歷過3次流產的痛楚，嚴立婷也多次在媒體採訪中，感性分享那段時期的生理折磨與心理煎熬，鼓勵了許多面臨同樣困境的女性。