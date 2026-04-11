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中國跳水名將全紅嬋與桌球選手王楚欽，近日驚傳遭到長達四年的系統性網絡暴力圍剿。一個名為「水花征服者聯盟」的282人微信群組遭到實名曝光，群規竟公然鼓動「往死裡罵」，引發中國體育總局、最高人民檢察院機關報《檢察日報》及警方高度關注。目前官方已正式立案核查，強調網暴追責將「絕不姑息」。根據披露的聊天截圖，該群組自2022年成立至2026年事發，整整1460天內，持續針對全紅嬋發起定向攻擊。群公告竟明文規定：「全紅嬋、王楚欽可隨意貶損，言語尺度不限」，並嚴禁攻擊其他運動員。這種有組織、有預謀的心理凌遲，已造成全紅嬋極大的精神創傷。年僅19歲的全紅嬋在3月的專訪中含淚表示，網路上對其體型的惡意評語讓她陷入嚴重自卑與焦慮，甚至為此每日僅進食一餐。施暴者更利用AI技術冒充其父母直播帶貨、非法公開其祖父住址，惡行令人髮指。最令人震驚的消息指出，該群組成員疑似涵蓋了現役競技選手、國家級裁判員及資深體育記者。若調查屬實，這代表此次事件並非單純網民失序，而是行業內部人士利用專業身分與資訊優勢，對同僚實施隱蔽性的人格抹黑。面對如此惡劣的網暴行徑，中國多個部門於4月8日及9日密集發聲，廣東省二沙體育訓練中心已向廣州警方提交報案材料。國家體育總局游泳運動管理中心亦成立專案組，全面調取群組數據與成員實名信息。而《檢察日報》在頭版刊發評論《微信群不是法外羞辱場》，明確指出在龐大成員的群組中發布貶損他人名譽內容，已構成侵害人格權。官方強調，無論涉事者身分多特殊，一律依法從嚴懲處。群主（管理員）因未履行管理職責且主動制定施暴規則，將面臨從重處罰。事件曝光後，群內成員雖迅速退群並試圖清空歷史消息，但法律專業人士提醒，公安機關可透過伺服器日誌還原所有發言軌跡與實名認證信息，「刪無可刪」只是幻想。法律專家指出，由於網暴行為始於全紅嬋未成年階段，此舉已嚴重違反《未成年人保護法》。根據中國《刑法》第246條，情節惡劣者最高可依「侮辱罪、誹謗罪」處以三年有期徒刑；即便只是跟風辱罵一句，也可能面臨治安處罰法的拘留或罰款。