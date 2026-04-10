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民進黨台北市議員洪健益上月表示，台北畜產公司完全沒有營運、管理、拍賣功能，成效不彰，竟要調漲管理費，經他質詢，市長蔣萬安也允諾朝合作社方式轉型。蔣萬安今（10）日赴議會進行施政報告，民進黨台北市議員洪健益質詢再度強調，「我拜託市長，說的話要數，先把批發市場用地，經過都市計畫變更變為零售市場，他們才能承租。」洪健益今日表示，台北市政府畜產公司的比例占了48%，是最大的股東，現在畜產公司在等著台北市議會同意來委任管理，所以彼此簽訂了一個臨時的租賃契約，租給他總共3萬多平方公尺，將近1萬多坪台坪，每一台坪一個月61元，並在租給他以後，一直用著這樣的權利，透過不給用冷凍庫、水塔等等方式，恐嚇承銷人。洪健益強調，不是承銷人不繳費，是繳費的機制有問題，他曾問過畜產公司，收費的這些對象，是屬於承銷業者還是供應業者，畜產公司竟回道，是供應業者及承銷業者，「一年跟這些承銷人收了將近6000萬，公司一年的開銷才7000多萬，他們占了80、90%的費用 ，但《農產品交易法》第二十條，在同一個市場，不得兼營承銷及供應的業務，這是農產品交易法裡面的規定。洪健益痛批，畜產公司哪有可能是承銷人兼供應人？且畜產公司認定自己的身分是承銷人或者是供應人時，必須要發證許可，但聚產公司只給承銷人許可證，沒給供應人許可證，「為什麼一年要繳六千多萬？事實上，這些供應人現在要主張的是實行細則裡面，由供應人及承銷人平均分攤二十四個檔口，承銷人一年繳了六千多萬，一年一千七百萬支，幫台北市做這樣的一個管理。結果全部的費用，他（畜產公司）不是收一半，是全部跟這二十四個人收。」洪健益怒轟，畜產公司就這樣違法收了幾十年，台北市政府市場管理處不管、沒有辦法管，「市長，我只要求一件事，你曾經有在上個會期承諾，如果他們成立合作社，可以來考慮讓他們自行營運，比照五股的批發市場一樣租給他們，我拜託市長，說的話要數，先把批發市場用地，經過都市計畫變更變為零售市場，他們才能承租。」