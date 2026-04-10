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運動部甫成立即面臨高層人事震盪！運動部部長李洋10日赴立法院進行業務報告，然而質詢焦點全聚焦於政務次長鄭世忠傳出請辭的消息。面對立委連番追問，李洋坦言自己是「看新聞才得知」，引發朝野立委強烈質疑部內溝通出現嚴重斷層，並憂心龐大業務交接恐將衝擊運動部未來的施政效率。民進黨立委陳培瑜於質詢時率先拋出鄭世忠請辭的震撼彈，詢問相關職務調整與業務交接規劃。李洋對此回應，自己確實未事先掌握訊息，與外界一樣都是「剛剛得知」。針對是否予以慰留或准辭，李洋強調目前尚未收到請辭公文，一切將以行政院正式發布的人事調動命令為主，必須待公文送達後，才能與次長親自懇談並了解真實狀況。國民黨立委柯志恩質詢時，針對李洋無法事先掌握副手異動表達擔憂，認為部長與外界「同一時間知道」極不合理。柯志恩直指次長請辭必定有徵兆，調侃李洋顯然與政務次長「不太熟」，畢竟「一個次長要辭職一定有一些的徵」，並希望這波高層人事震盪，要求李部長好好去了解一下。兩黨立委皆不約而同指出，鄭世忠政務次長過去在體育署長任內，對於運動部成立的法制化過程著力甚深，且目前主責業務極為繁重。陳培瑜憂心龐大業務在交接期可能產生斷層；柯志恩則直言，運動部剛成立便遭遇高層震盪，勢必讓人擔憂行政效率受挫，質疑外界寄予厚望的「金牌部長」，能否確保運動部運作維持「金牌效率」。面對立委對於政務效率的擔憂，李洋承認鄭世忠次長確實「管理的業務非常多」，期盼未來的業務交接上不要出現狀況。儘管李洋強調後續會進一步了解具體細節，但面對突如其來的人事變動，仍讓外界對運動部初期的穩定度與行政效能打上問號。