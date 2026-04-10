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運動部部長李洋今（10）日赴立法院進行業務報告，針對近期引發軒然大波的中華女足連署聲明及先前爆發的師大女足運科研討倫理案，接受多位立委連番質詢。面對女足國手控訴訓練不當與足協長期積欠款項，李洋承諾將親自與選手面談了解訴求；對於師大女足案，運動部也強調已建立相關倫理規範與保護機制。民進黨立委吳沛憶於質詢時指出，中華女足日前在亞洲盃奮戰精神令人感動，面對體型佔優勢的對手，正規賽90分鐘內戰成平手。然而令人心痛的是，近日已有18位女足選手連署向運動部陳情，直指現任總教練不適任，不僅訓練規劃有疏失，甚至導致選手受傷。女足工會更發出聲明，因應6月的國際賽事，要求在2周內、最遲不晚於4月底前完成對教練團的檢討，並懇求足協與運動部切勿對發聲球員「秋後算帳」。除了教練爭議，吳沛憶更踢爆足協至今仍積欠球員、職員及防護員自去年8月亞運賽前集訓以來的交通費、薪資與集訓費用，另外2025全國學童盃欠裁判工作人員費用130萬，2022年男足去泰國友誼賽出場費和獎金也直到2024年才拿到。對此，李洋回應表示，運動部一直有與選手保持聯繫，他後續將親自與女足選手開會了解真實訴求，並積極督導足協盡速繳交報告，嚴查國訓專案經費的流向。針對先前的師大女足運科計畫爭議，國民黨立委柯志恩質疑，該案涉及違反研究倫理，在內部行政調查尚未釐清責任歸屬與做出相關懲處前，運科計畫卻疑似更換承辦單位後重新開放申請。柯志恩批評，若沒有釐清責任並確保選手健康與權益，重新開啟計畫恐讓憾事再次發生。對此，李洋坦言對當時由前政務次長鄭世忠主持的會議細節掌握不夠全面，承諾會後將補齊相關懲處與調查資料給委員。運科中心執行長趙遠宏則在答詢時補充說明，針對師大女足案，今年已特別成立運動員保護機制並訂定相關倫理規範，未來所有的運科支援計畫申請，皆須經過保護委員會嚴謹的審查，確認符合倫理規範後才能執行。面對女足基層長期以來的困境、足協欠薪問題以及運科制度的漏洞，朝野立委皆強烈期盼身為「金牌部長」的李洋能展現高效率與改革決心，儘速釐清爭議，成為台灣體育選手最堅實的後盾。