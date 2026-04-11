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運動部部長李洋今（10）日赴立法院進行業務報告，針對基層長久以來爭論不休的「體育班存廢與何去何從」議題，接受多位立法委員的強烈質詢。立委憂心體育班已在偏鄉成為變相的社會福利系統，若貿然廢除將引發基層教練失業與弱勢學童無人照護的危機。李洋則以自身8年體育班經歷回應，強調未來施政重點將放在「教育正常化」，力求訓練與學業並行，目前已委託師大進行專案研究，並持續與教育部進行跨部會協商。民進黨立委陳培瑜質詢時直指，體育班的存廢在基層引發極大焦慮。她指出，在許多偏鄉與離島地區，體育班早已變成一種「類社福系統」，承接了許多原生家庭遭遇困境的孩子，教練不僅要負責訓練，更意外成為供應學童吃穿與生活照顧的保母。倘若體育班廢除，不僅基層教練面臨失業，這些弱勢孩子的去留更是一大隱憂。然而，陳培瑜也點出體育班過度訓練導致的學業犧牲。她引述過去媒體報導指出，以棒球為主的體育班學生，在國中會考拿到C等級的比例是一般學生的36倍。她強烈要求運動部應立即有積極作為，例如減少過度密集的週末聯賽以保障學生學習時間，並盡速召開基層教練與選手的座談會，安撫基層焦慮。國民黨立委柯志恩則針對體育班專任運動教練的考評與生存困境提出質疑。她以台北市為例，指出目前僅有兩所高中設有射箭隊，且學生名額極少，但現行計分標準卻要求教練必須指導5名以上學生才能取得80分以上的高分。這種因體制與少子化造成的招生困難，卻要教練承擔解聘風險，痛批制度極度不合理，要求運動部必須在兩週內提出具體的改善與跨部會協調時程。面對立委的砲火，運動部部長李洋坦言，自己身為擁有8年資歷的體育班校友，非常清楚現行體制的困境。他強調，體育班未來的發展必須朝向「教育正常化」邁進，絕對不能輕易放棄學業，唯有兼顧術科與學科，學生運動員才有更健全的未來發展。針對立委要求的具體作為，李洋表示，體育班的轉型牽涉面向極廣，包含專任教練的聘任、周末賽事的安排以及偏鄉照護等，必須經過長期且具常態性的評估。目前運動部今年已正式委託國立台灣師範大學（師大）針對體育班的未來走向進行專案研究，同時也將與教育部透過跨部會聯繫平台，積極研討專任運動教練的權益與基層體育班的配套措施，期盼能在對基層影響最小的情況下完成轉型。