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效力於洛杉磯道奇隊的日本強投「令和怪物」佐佐木朗希，在大聯盟開季後的表現不如預期。美國權威媒體《運動插畫》近日對其低迷狀態提出重砲批評，不僅直指他的投球效率極差，與日職（NPB）時期判若兩人，就連其隊友、捕手拉辛（Dalton Rushing）也在受訪時坦言，佐佐木目前的招牌武器完全失去準星。截至4月10日，佐佐木朗希本季已進行兩次先發登板，數據表現卻令專家與球迷大跌眼鏡。首戰主投4局被敲4安、投出2次保送失1分，吞下敗戰。第二場僅撐5局就被狂掃5安、送出3次保送，慘掉6分，靠著打線援護才免於連敗。美媒指出，佐佐木的表現「遠非他在日本職棒時期展現的成功狀態」，即便過去引以為傲的球速依然存在，但欠缺控球的盲目催速，已讓他失去過往那種絕對的壓制力。道奇隊捕手拉辛在最近一次登板後，對佐佐木的狀態給出了極其罕見的直率評價。他特別針對佐佐木的代名詞「指叉球」表示：「簡單來說，就是極度不穩定。如果那個球種拿不到好球，對手每次只要放掉就好，這讓打者有很大的應對空間。」拉辛進一步建議，佐佐木可能需要在投球機制上進行技術改良，以提升好球率，或者在心態上必須調整，「或許他不應該每一球都想投出完美的指叉球，如何在不穩定的狀態下生存是目前的課題。」報導中提到，佐佐木朗希在本季的指叉球（Splitter）效率極低，在對陣華盛頓國民隊的比賽中，因控球失誤發生大偏差，遭強打伍德（James Wood）擊出重傷害的三分砲。美媒痛批，若佐佐木無法迅速找回控球準心，將無法在大聯盟生存，其「指叉球魔術師」的光環正在迅速消退。對於志在奪冠的道奇隊而言，佐佐木朗希如何克服水土不服與控球危機，已成為先發輪值中最大的隱憂。