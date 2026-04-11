我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣引進印度移工的政策討論近來再度升溫，隨之而來的是網路上一波充斥刻板印象的輿論風向。對此，長期耕耘印度相關議題的臉書粉專「Namaste！印度不靠北」發文澄清，直指這場輿論風波不外乎是拿著刻板印象和不實資訊在互相取暖，呼籲各界協助阻止這場認知戰繼續擴散。粉專引述勞動部先前新聞稿的官方說明指出，台灣在引進印度移工方面的態度相當審慎，計劃邀請熟悉印度民情的專家提供諮詢，同時參考外交部協助蒐集的建議，評估符合台灣文化民情的移工來源地區，初期以具備一定學歷、英文能力佳的印度勞工為主，採小規模試辦方式引進，待成效良好後再逐步增額開放。勞動部也明確表示，將以印度東北七個邦出身的移工為優先考量對象，原因是當地民眾在膚色與飲食習慣上與台灣較為接近。粉專進一步介紹印度東北七個邦的背景，包括阿薩姆（Assam）、阿魯納恰爾邦（Arunachal）、曼尼普爾（Manipur）、那加蘭（Nagaland）、特里普拉（Tripura）、梅加拉亞（Meghalaya）與米佐拉姆（Mizoram）。粉專指出，這些地區的居民外貌與一般台灣人對「印度人」的既定印象大相徑庭，初次見面往往難以辨認其印度身分。以作者本身與印度東北人相處的經驗來說，這群人個性純樸、有活力、熱情好客，主要語言為英語與地方方言，且絕大多數是虔誠的基督徒。粉專對於部分台灣網友的反應表達強烈不滿。對於有人建議「只開放印度女性勞工以降低風險」的說法，粉專直接反問：帶著刻板印象的台灣雇主，真的會對印度女性移工更好嗎？並批評這種表面「保護」實為歧視的邏輯，根本站不住腳，更直言整天把媒體渲染的資訊掛在嘴邊評論他人，不如先從尊重身旁的女性做起。