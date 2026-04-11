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泰國發展研究院（TDRI）近期公布一項令人憂慮的調查結果，指出泰國約65%的15歲青少年雖然看得懂文字，卻無法真正理解文章的意思，也難以進一步分析內容。研究院認為，社群媒體、短影音平台與網紅文化是主要成因，這一代年輕人越來越習慣快速滑過資訊，也越來越依賴他人幫自己整理重點，從網紅、懶人包到AI無所不包。長期觀察泰國社會的臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」對這項調查提出更深一層的解讀。粉專指出，這份數據乍看之下像是閱讀能力退步，但真正的問題其實更根本，核心在於一個人還有沒有耐心自己理解一件事。粉專也替數位原生世代說了幾句公道話。他認為，這一代並非完全不接觸資訊，而是接觸資訊的方式變了。他們未必習慣坐下來讀完一篇長文，但很可能很熟悉怎麼在短影片、圖表、留言區、搜尋結果與AI回答之間快速切換，然後拼出一個大概輪廓。這種能力更像是資訊導航，也是一種新的生存技能。問題不在「他們有沒有在讀」，而在「他們習慣怎麼理解」。若還是用舊時代的標準衡量，當然覺得這一代什麼都退步了，但實際上他們只是換了一套資訊處理方式。然而粉專也清楚指出，這不代表風險不存在。他以自身大量使用AI的經驗為例，說明AI非常擅長整理資料、從大量內容中抓出共同規律，給它十篇文章，它能快速幫你濃縮成一頁。但他越用越感受到一件事：AI強的是歸納，不是演繹。它很會從大量資料裡找模式，也很會把既有資訊重新組裝，看起來像是想得很完整。可是一旦問題走到更深層的演繹過程，像是前提是否成立、推理中哪一步有漏洞、某個結論是不是其實不能直接推出，這時候人腦還是比較重要的。AI常常能給你一段「像推理」的文字，但那不代表它真的完成了一次紮實的推理。粉專認為，真正讓人擔心的，不是AI太強，而是人太容易偷懶。AI太方便了，方便到很多人很容易跳過原本應該自己完成的那段思考過程。以前讀一篇文章，至少還要自己消化、自己連接前後邏輯；現在很多人是先問AI，直接拿整理好的答案，然後就以為自己已經懂了。這種習慣久了之後，最容易退化的不是記憶力，而是推理力。粉專最後的結論直接：下一代最需要補的不只是閱讀，而是專注力和邏輯能力。面對AI原生世代，我們不能只擔心他們會不會讀書，更該擔心的是他們有沒有持續訓練自己專注地思考，以及有沒有能力自己走完一段邏輯推理。因為未來最麻煩的人，不一定是不會找答案的人，而是那些答案拿得很快，卻越來越不問自己「這個答案到底是怎麼推出來的」的人。