氣象專家吳德榮今（11）日表示，今天南方氣團偏強，南台灣高溫飆到36度，全台好天氣至下週二，下週三起連續5天受到鋒面影響，北部地區降溫有雨。至於辛樂克颱風預計13日20時成強烈颱風，潛勢路徑顯示會在日本南方海面大迴轉，不影響台灣。
今起高溫狂飆36度4天熱如夏！外出注意防曬、補水
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」發文指出，今天至下週二（11日至14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、清晨易有霧今日北台白天高溫微降、仍偏熱，中南部熱如夏，需注意防囇、多喝水。
今日南台最高氣溫仍在36度左右，各地區氣溫北部20至31度、中部18至33度、南部18至36度、東部18至36度。
下週三北部變天降溫有雨！辛樂克颱風將變強颱「不影響台灣」
吳德榮說，下週三至下下週日（15日至19日）微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大多多雲時晴、高溫微降、仍偏暖熱；北台灣偶受其邊緣影響的期間，有局部短暫降雨的機率，山區午後及東半部亦偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。
至於第4號颱風「辛樂克」最新動向，吳德榮提到，目前持續向關島前進，將於13日20時增強至「強烈颱風」，根據最新歐（ECMWF） 、美（GEFS）系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖有差異，但皆距台灣及日本相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」發文指出，今天至下週二（11日至14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、清晨易有霧今日北台白天高溫微降、仍偏熱，中南部熱如夏，需注意防囇、多喝水。
今日南台最高氣溫仍在36度左右，各地區氣溫北部20至31度、中部18至33度、南部18至36度、東部18至36度。
吳德榮說，下週三至下下週日（15日至19日）微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大多多雲時晴、高溫微降、仍偏暖熱；北台灣偶受其邊緣影響的期間，有局部短暫降雨的機率，山區午後及東半部亦偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。
至於第4號颱風「辛樂克」最新動向，吳德榮提到，目前持續向關島前進，將於13日20時增強至「強烈颱風」，根據最新歐（ECMWF） 、美（GEFS）系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖有差異，但皆距台灣及日本相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。