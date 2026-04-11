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西雅圖水手隊傳奇球星鈴木一朗去年以史上首位亞洲球員之姿入選美國棒球名人堂，球團為他打造的紀念銅像於今（11）日正式亮相。然而在盛大的揭幕儀式上，卻發生球棒意外斷裂的放送事故，一朗見狀非但沒尷尬，反而搬出宿敵「李維拉（Mariano Rivera）」神回覆。今日揭幕儀式選在水手隊主場T-Mobile球場舉行，水手隊史傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與馬丁尼茲（Edgar Martinez）皆受邀出席。銅像造型選取一朗最具代表性的「拉袖口」的準備動作，未料當三人合力拉開紅布時，銅像手中的球棒竟疑似因受力不均，從手部位置當眾折斷變形。一朗看到這一幕不僅沒有動怒，還指著斷掉的球棒開懷大笑。球團工作人員隨後緊急以人工方式「扳回原狀」，才讓儀式順利進行。隨後的致詞中，一朗打趣地說：「沒想到活到了這把年紀，在這種地方，球棒還會被馬里安諾（Mariano Rivera）給折斷。」巧妙地拿當年頻頻震斷他球棒的洋基傳奇守護神開玩笑，引發全場爆笑。此外，他也將這起意外與去年名人堂投票「僅差一票全票通過」的往事連結：「今天球棒斷了，名人堂也差了一票。這或許在提醒我，生命中總會少了那麼一點點。我會將這根斷棒視為一種戒律，告訴自己永遠不能自滿。」對於在主場擁有一座自己的銅像，一朗依舊感到不可思議：「活著真的不知道會發生什麼事。銅像竟然就這樣建起來了，這真的發生了。」有趣的是，水手隊今日正好推出一朗紀念公仔作為入場禮。在斷棒事故發生後，球團社群媒體不失幽默，立刻在Instagram貼出球棒歪掉的公仔照片自嘲，意外引發球迷瘋搶收藏。