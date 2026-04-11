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效力於洛杉磯道奇隊的日本強投佐佐木朗希今年開季從先發輪值出發就陷入掙扎，連續兩場先發表現不盡理想。面對外界對他角色定位的質疑，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）於今（11）日明確表示，即便傷兵名單中的左投史奈爾（Blake Snell）歸隊，佐佐木也不會被移往牛棚，將繼續留在先發輪值中。佐佐木朗希本季表現不穩定，首戰對決守護者隊主投4局失1分苦吞敗投；第二度登板面對國民隊，雖然撐滿5局，卻被擊出5支安打、爆失6分。儘管該場比賽道奇打線末段爆發完成逆轉，讓佐佐木成功逃過敗戰，但總計兩場登板0勝1敗、防禦率高達7.00的數據，仍引發美媒熱烈討論。佐佐木去年在賽季末段轉任後援表現優異，並在世界大賽中屢屢建功，是道奇達成二連霸的牛棚功臣之一。然而進入道奇第二年，球團將他列入開季先發輪值，卻意外面臨瓶頸。由於道奇隊陣中還有大聯盟81勝資歷的強投史奈爾正因左肩不適待在傷兵名單，預計於5月下旬復出。面對媒體提問「史奈爾回歸後，是否會將佐佐木朗希調往後援？」羅伯茲斬釘截鐵地回答：「朗希不會進入牛棚組。」羅伯斯的表態無疑為佐佐木投下信任票，但也意味著佐佐木必須在接下來的比賽中展現足夠的壓制力。值得一提的是，昨日有媒體捕捉到佐佐木回到休息室後疑似「拒絕與教練握手」的異樣畫面，顯見本人對目前的投球狀態也感到相當焦慮。根據球隊安排，佐佐木朗希預計於13日在主場迎戰德州遊騎兵。面對這場關鍵賽事，佐佐木能否找回招牌火球的壓制力、證明自己具備續留先發輪值的實力，將成為全場關注的焦點。