（完全打擊更新：09：07）

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效力於紅襪隊3A的台灣好手鄭宗哲，在今（11）日對戰守護者隊3A的比賽中，單場敲出三壘安打、二壘安打與全壘打，最後一打席他擊出一記強勁的投手方向滾地球，靠速度優勢跑向一壘後，又靠著對手失誤奔向三壘，正式完成紅襪3A隊史首見的「完全打擊」偉業。今日鄭宗哲擔任先發第6棒、游擊手，二局下首度站上打擊區就展現強大爆發力。他瞄準一顆失投球，掃出中外野方向深遠飛球，球在全壘打牆前落地形成三壘安打。根據數據統計，這球的擊球初速高達97.8英里、飛行距離405英尺，隨後他也靠著隊友的支援跑回球隊第1分。三局下，鄭宗哲持續耐心選球，成功獲得保送上壘；四局下，他的打擊手感不減，再度於得點圈有人時敲出擊球初速96.1英里的中外野平飛二壘安打，帶有1分打點，讓守護者隊投手群一籌莫展。比賽來到六局下，鄭宗哲迎來此役第3次打擊機會。面對一顆時速達95英里的四縫線速球，他精準擊中球心，順勢推向左外野，球直接越過牆外，炸裂本季第3發全壘打。這發反方向的陽春砲不僅將球隊的領先優勢擴大，更讓他成功收集了全壘打、三壘安打與二壘安打，距離締造紀錄的「完全打擊」僅剩一支一壘安打。8局下半已經聽牌完全打擊的鄭宗哲再次站上打擊區，全場屏息以待。他擊出一記強勁的投手方向滾地球，展現極具威脅性的跑壘速度，迫使對方投手在急忙處理中發生傳球失誤。鄭宗哲不僅護送隊友回到本壘得分，自己更趁勢一路狂奔直衝三壘，正式解鎖「完全打擊」壯舉。這不僅是他職業生涯的里程碑，更是波士頓紅襪3A隊史以來，首度有球員寫下這項神級紀錄。