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伊朗戰爭導致國際油價飆升，加上美國3月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨再度升溫，年增率升至3.3%、月增幅達0.9%，美股週五個別發展，大多以跌作收。綜合《CNBC》等外媒報導，隨著川普不斷針對荷姆茲海峽的議題放話，由市場對於海峽重新開放的擔憂持續存在，並影響油價繼續波動。而本週投資人格外關注通膨問題並評估了一系列重要報告，擔心中東衝突引發的能源價格上漲，將波及美國經濟。10日收盤，美股道瓊工業指數下跌269.23點或0.56%，報47916.57點；那斯達克指數上漲80.48點，或0.35%，報22902.89點；標普500指數下跌7.77點或0.11%，報6816.89點；費城半導體指數上漲200.29點或2.31%，報8889.83點。油價部分，WTI西德州原油（WTI）每桶收報96.57美元，跌1.33%；布蘭特原油期貨每桶收報95.20美元，跌0.75%。