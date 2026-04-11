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美國和伊朗即將在巴基斯坦首都進行談判，美國總統川普（Donald Trump）當地時間10日向媒體表示，荷莫茲海峽很快就會重新開放，巴基斯坦官方也確認伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）已率團抵達伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。綜合外媒報導，卡利巴夫在抵達伊斯蘭堡後，回答現場傳媒提問，強調伊朗心懷善意，也有誠意要達成協議，但因為過往的經驗，難以真正信任美國，希望美方能在要來的談判中展現達成協議的意願，給予伊朗人民應有的權利。伊朗半官方通訊社法爾斯（FARS）指出，德黑蘭有2項先決條件，分別是對黎巴嫩停火、解凍伊朗遭凍結的資產，如果美方願意接受，當地時間11日下午，雙方就能在塞雷納酒店（Serena Hotel）直接啟動談判。然而，目前華府態度依舊偏強硬，川普還在社群平台上發文，聲稱伊朗幾乎沒有任何談判籌碼，唯一稍微能拿出手的，就只有利用荷莫茲海峽短暫敲詐全世界，譏諷德黑蘭當局之所以還能存活，唯一的原因及目的就是談判。