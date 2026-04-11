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美國航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）計畫，已創下寫下人類距離最遠地球的新紀錄，載人繞月飛行任務完成後，已於美東時間10日晚間返回地球，成功濺落在預定海域。綜合外媒報導，阿提米絲2號的「獵戶座」太空船，於美東時間10日晚間完成服務艙與返回艙分離作業，返回艙進入大氣層。在安全進入大氣層後，「獵戶座」的返回艙隨即張開降落傘，落入加州聖地牙哥（San Diego）對面的太平洋海域。NASA派船前往降落地點，準備迎接4位太空人。報導指出，航天器返回地球的「再入」階段，是任務過程風險最高的其中一環，飛船以超過音速數十倍的速度衝入大氣層，導致空氣被劇烈壓縮，飛船外部溫度加熱到2760攝氏度以上。參與「阿提米絲2號」的4名太空人-魏斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、科赫（Christina Koch），以及加拿大太空總署（Canadian Space Agency）任務專家韓森（Jeremy Hansen），在為期10天的太空之旅中，打破阿波羅13號於1970年創下的紀錄，達到離地球252756英里（406771公里）遠的距離。