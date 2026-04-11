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▲高雄市政府規劃清明連假推出恐龍企劃，特地選在正式活動前一天於高雄火車站舉辦「恐龍快閃」，太逼真的恐龍讓現場大小朋友尖叫連連。（圖／高雄市教育局提供www.facebook.com/educationbureaukaohsiung/）

▲2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」的DINO-A-LIVE超恐龍體驗順利登場，吸引大量民眾排隊觀賞。（圖／雄愛學-高雄市政府教育局）

▲「恐龍酷樂園」於4月6日在衛武營熱鬧落幕。四天活動總計累積突破100萬人次進場。（圖／高市府教育局提供）

▲高雄恐龍酷樂園的DINO-A-LIVE超恐龍體驗在第二天曾經因雨而停止了兩場。（圖／記者陳美嘉攝）

高雄兒童節系列活動「恐龍酷樂園」日前於兒童清明連假期間一連舉辦4天，地點就在高雄衛武營國家藝術文化中心。活動最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE來台演出「超恐龍體驗」活動，6隻恐龍輪番登場，動作、聲音都相當逼真，有如恐龍真的現身，吸引滿滿人潮，創下單日最高28萬人次、4天共100萬人次之紀錄。高雄市長陳其邁卻揭露，此活動規劃波折，差點就要辦不成。主承辦的教育局局長也接受《NOWNEWS》專訪，透露活動中許多秘辛。高雄市教育局於兒童清明節檔期規劃「恐龍酷樂園」活動，邀請到日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE首度來台演出「超恐龍體驗」活動，活動規劃從4月3日開跑，教育局於4月2日搶先舉辦一天快閃活動，當日暴龍現身高雄車站，因為太過於逼真，還傳出嚇哭小孩，但是也吸引民眾，並於當天創造龐大聲量，造成轟動。而後於4月3日正式登場「恐龍酷樂園」的四天活動，共有6隻恐龍輪番登上舞台，動作、聲音都相當逼真，有如恐龍真的現身，吸引爆滿人潮，創下單日最高28萬人次、4天共100萬人次之紀錄。根據消息，此次從日本來台的「DINO-A-LIVE」擬真恐龍團隊，採用的是日本頂尖技術，主打強烈的「肌肉動態感」，因此可以極致還原史前霸主的動作與神態。而據傳每隻栩栩如生的恐龍，其身體裡面是藏有一個人，再加上精密的機械來操控，才可以表演出逼真的動作與精準時刻出現的吼叫聲。教育局長吳立森則表示，因為有簽保密協定，僅能透露是由人來操作，其他細節真的不方便公布。根據陳其邁市長披露，「DINO-A-LIVE」日本團隊在第一天演出就有工作人員在現場落淚，因為在日本表演時從沒看過這麼多觀眾，也很驚喜台灣有這麼多人喜歡他們的恐龍。吳立森局長提到，「DINO-A-LIVE」在日本也相當受歡迎，門票依類型不同至少都台幣1000元起跳，且還一票難求，而在台灣卻是免費，也因此造成活動單日28萬人次，4天累計破100萬人次。因為恐龍酷樂園首日造成轟動，第二天適逢兒童節，相當多民眾表示特地從中北部南下來到高雄衛武營，奈何卻遇到兩場（15:00、17:00兩場）取消，民眾無不感到惋惜，湧入陳其邁臉書留言抱怨，包含「失望，白跑一趟，還讓81歲長輩等候一整天」、「我專程從國外飛回高雄要看表演」等，當然也有人留言「辛苦了」以表示應援。吳立森局長提到，當天其實包含團隊在內都非常希望可以如期舉行，但是氣候不佳，不僅有大雨更有閃電，所以決議因應當天當時段氣候，在每場的前一個小時公布是否會表演。陳其邁提到，此次日本DINO-A-LIVE來到高雄演出是他們首次海外演出，也是迄今規模最大的一場，洽談工作從兩年前約2024年7月就開始籌備。陳其邁透露，DINO-A-LIVE平時在日本屬於小劇場規模，海外首演加上免費觀看，日方原本對於此規劃幾番婉拒。後來高雄市團隊赴東京考察，又經社長也兩度來台場勘，跑了高流、駁二等共9大地點。吳立森局長提到，除了一次要31個團員來台，還需一次要有6隻恐龍從海外運進來，加上保護措施，以及適合的舞台、空間夠大的後台等，都是考量的點，最後才敲定高雄衛武營。