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中國國民黨主席鄭麗文昨會見中國國家主席習近平，引起國際關注。對此，副總統蕭美琴今（11）日表示，期盼在對等尊嚴的前提下，大家有對話的機會，很遺憾的，目前看到的是，在武力的脅迫以及各種灰色地帶的壓力之下，讓中華民國消失 ；他也說，在對岸對台灣持續的武力恐嚇之下，這樣子的對話缺乏了意義。蕭美琴、運動部長李洋等人今出席「2026企業女子壘球聯賽開幕戰」，對於與李洋同台，是否是來替李洋來加油打氣？蕭美琴表示，李部長從運動界出身，特別能體會選手需要全民支持，不管是在國家制度上的支持，更希望不分黨派，在預算上給予所有在訓練中或是在國際比賽上場所有的選手，給予他們最大的力量。針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會晤，美國在台協會也認為，有意義的兩岸交流，應該聚焦在北京領導階層和台灣民選政府以不設前提的方式對話，同時也包含與台灣其他各黨派的往來。蕭美琴直言，這是美國一貫立場，同時也是民進黨政府主張，期盼在對等尊嚴的前提下，大家都有對話的機會，很遺憾的，目前看到的是，在武力的脅迫以及各種灰色地帶的壓力之下，讓中華民國消失 。蕭美琴說，相信所有的台灣、所有的國人，都希望中華民國在國際上能有參與的空間，同時也希望台海穩定、夠獲得和平。他強調，真正的和平是來自於實力，也需要建構自身防衛的能力，「面臨這些脅迫、威脅，我們更要求對岸在對台灣持續的武力恐嚇之下，這樣子的對話，事實上也缺乏了意義」，而對等尊嚴以及放棄武力威脅台灣，應做為長期建構更穩定的關係、大家共同期待的方向。至於軍購預算是否因中方的要求被延宕到川習會後？蕭美琴說，軍購預算已經從去年提交立法院，甚至還有國家的總預算，到現在一直遲遲無法審議，非常令人遺憾。蕭美琴說，歷史上自古至今，沒有一個面臨威脅、面臨打壓的國家，是透過弱化自身來取得和平，台灣一定要強化實力，要再次呼籲，不分朝野，一定要支持軍事預算，支持強化台灣的實力、支持防衛的能力。