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▲張凌赫在《逐玉》中扮演武安侯，迷倒無數女性觀眾。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

▲田麗在《逐玉）扮演安太妃（如圖），和張凌赫只在化妝間遇到，雖然她也讚賞他的帥氣，自己還是更喜歡演他舅舅的嚴寬。（圖／摘自田麗微博）

心理驚悚的恐怖類型，她扮演警察、不只查案也有自我療癒與壓力釋放的過程，挑戰性和新鮮感都很高。田麗表示：「現代人都有壓力、 有無法宣洩的情緒，也都有黑暗面，只是平常被壓住了，這部片把那些東西放大、很飽滿呈現出來， 看了會嚇一跳，但也會讓人反思。」該片其他演員還包括劉黛瑩、郭晉東、 日本女星南果步、劉德凱、李㼈、郎祖筠、龍天翔、 班鐵翔、夏光莉、何采蓁等，6月12日全台上映。



▲田麗返台宣傳將在6月上映的新電影《腎上腺母侵》，不免又再被問到關於超夯大戲《逐玉》的問題。（圖／陽科國際提供）



中國小生張凌赫因為古裝偶像劇《逐玉》事業攀上巔峰、成為無數女性心目中的完美男神，更讓萬千主婦看著身旁老公感嘆差距太遠，近日網上也出現冒稱他來台灣、簽名照免費送，其實是要騙人加LINE的假訊息，就想利用這波熱潮誘人上當。也參與《逐玉》演出的田麗，近期返台宣傳新片《腎上腺母侵》時透露，自己曾在化妝間遇到張凌赫，確實長得帥氣，可是她最欣賞的是扮演反派舅舅的嚴寬（本名嚴屹寬），笑言每個人審美觀真的不同。《逐玉》讓許多女性被張凌赫迷到無法自拔，更被認為是收視締造熱潮的最大功臣之一，個人聲勢達到最高點。網上近日有貼文，稱張凌赫來台灣了，追著他拍照也拿到很多簽名照只送不賣，要求加LINE，還附上張凌赫看似出席活動的短片，可是張凌赫根本沒來台灣，影片也不是在台灣拍攝，純粹是想誘騙他的狂熱粉絲，千萬要小心別上當。在《逐玉》中扮演安太妃的田麗，倒是更喜歡演張凌赫舅舅的嚴寬，稱對方是自己真正最欣賞的一位。田麗在《逐玉》飾演的安太妃，看似整天念佛、平靜和善，內心意志卻很堅定，雖是配角但也讓人印象深刻，而且58歲的凍齡美貌依舊受到讚賞。她坦言回台灣碰見鄰居，他們看到她都會喊「太妃早安」、跟她打招呼，角色真的有被記住，還透露在劇中跟張凌赫雖然沒什麼對手戲，有在化妝間遇到，認為張凌赫確實帥氣，可是自己欣賞的是被稱「叔圈天菜」的嚴寬，果然熟男的魅力，美魔女最了解。那時田麗一邊在拍《逐玉》一邊還軋電影，蠟燭兩頭燒，還為了角色強迫自己在3個月內透過飲食控制與運動減掉10公斤，整體狀態才能更符合人物的設定，殺青後就沒在嚴控飲食，體重早就恢復正常，但她平日就吃得夠清淡，而且很規律運動，才能擁有讓人讚嘆的外表。她的新電影《腎上腺母侵》走燒腦、