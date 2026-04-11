效力韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣旅韓左腕王彥程，今（11）日迎來韓職生涯第3場先發，交手起亞虎隊，將對決在台灣擁有高人氣的韓國新生代強打金倒永，《NOWnews》為讀者整理SOOP（樹譜）直播線上免費直播資訊，以及兩隊對戰成績與先發投手個人成績。
📍王彥程開季2連勝 今日交手起亞虎
王彥程開季進入韓華隊先發投手輪值，前2場比賽都拿下勝投，目前開季2連勝中，前役交手斗山熊隊，王彥程主投6.1局失3分（0責失），目前累防禦率2.31 、WHIP 1.03、 WAR（勝利貢獻值）0.27。
📍王彥程搶3連勝 對決強打金倒永
王彥程今日交手起亞隊，對方推出同樣是左投的李義理先發，目前開季吞下2敗，防禦率13.50、WHIP 3.64、WAR -0.27。此外起亞隊當家三壘手正是WBC韓國隊國手金倒永，本季出賽11場，敲出10安、3轟，打擊率2成40，攻擊指數0.879。
📍韓華鷹 VS 起亞虎對戰資訊：
比賽時間：13：00
比賽地點：大田棒球場
先發投手：王彥程（韓華鷹，2勝0敗、防禦率2.31）VS 李義理（起亞虎，0勝2敗、防禦率13.50）
📍王彥程韓職先發免費直播：
線上、手機直播：SOOP樹譜直播
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王彥程開季進入韓華隊先發投手輪值，前2場比賽都拿下勝投，目前開季2連勝中，前役交手斗山熊隊，王彥程主投6.1局失3分（0責失），目前累防禦率2.31 、WHIP 1.03、 WAR（勝利貢獻值）0.27。
📍王彥程搶3連勝 對決強打金倒永
王彥程今日交手起亞隊，對方推出同樣是左投的李義理先發，目前開季吞下2敗，防禦率13.50、WHIP 3.64、WAR -0.27。此外起亞隊當家三壘手正是WBC韓國隊國手金倒永，本季出賽11場，敲出10安、3轟，打擊率2成40，攻擊指數0.879。
📍韓華鷹 VS 起亞虎對戰資訊：
比賽時間：13：00
比賽地點：大田棒球場
先發投手：王彥程（韓華鷹，2勝0敗、防禦率2.31）VS 李義理（起亞虎，0勝2敗、防禦率13.50）
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