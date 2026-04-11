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台灣好手鄭宗哲今（11）日代表紅襪3A出賽，單場敲出三壘打、二壘打及全壘打，最後一打席靠速度逼出失誤、奔上三壘，正式完成安打、二壘打、三壘打、全壘打全數包辦的「完全打擊」（Hitting for the Cycle），成為紅襪3A隊史首位達成此壯舉的打者。究竟完全打擊有多難？《今日新聞NOWnews》帶你一次看懂。完全打擊，英文稱「Hitting for the Cycle」，指打者在同一場比賽中，分別擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打與全壘打，四種安打類型缺一不可。順序不限，但若嚴格按照一壘安打→二壘安打→三壘安打→全壘打的順序達成，則稱為「自然完全打擊」（Natural Cycle），難度更上一層。完全打擊同時考驗打者三項核心能力：打擊率（四支安打）、長打力（二壘打、三壘打、全壘打）、以及跑壘速度（三壘打尤其依賴腳程）。正因如此，即便是MLB頂尖強打者，也可能終其職業生涯從未達成。完全打擊在MLB大聯盟中極為罕見，根據2009年的攻擊數據統計，平均打者在單場比賽中達成完全打擊的機率僅約0.0059%，換算下來相當於162場例行賽賽季中，30支球隊合計僅會出現約2.5次。從1882年至今，MLB整個歷史中完全打擊僅出現349次，稀有程度與無安打比賽（No-hitter）相當，被《棒球文摘》（Baseball Digest）列為「棒球史上最罕見的成就之一」。若從更長的歷史維度來看，1876年至2017年間共進行了214,651場比賽，期間完全打擊出現的比例不足所有比賽的1%，精確數字為0.149%。要達成完全打擊，打者必須具備（全壘打）以及（三壘安打）。許多強打者能輕易擊出全壘打，但因為跑壘速度較慢，很難在球場內跑出三壘安打；反之，速度快的球員往往缺乏將球送出牆外的爆發力。統計顯示，三壘安打是完全打擊中最難出現的要素，不僅取決於擊球的力量和跑者的速度，還涉及「球場地理學」，球必須打在特定角度，或是外野手處理球發生遲疑，打者才有機會衝上三壘。在美國職棒大聯盟（MLB）超過百年的歷史中，三壘安打的產量遠低於其他安打種類。對於年僅24歲的鄭宗哲來說，這場比賽不僅是數據上的噴發（單場4支4、攻擊指數OPS衝上 1.346），在紅襪隊如此具有歷史底蘊的體系中，能成為3A隊史「第一人」，這張成績單無疑是他敲開大聯盟大門的敲門磚。