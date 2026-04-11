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▲徐懷鈺（如圖）過48歲生日，發行新單曲〈幸好〉，MV還原她在成名前曾在咖啡店、披薩店打工的身影。（圖／滾石音樂提供）

「平民天后」徐懷鈺（Yuki）48歲了！她在在生日推出單曲〈幸好〉，MV昨（10）日晚間正式上線，影片裡出現她年輕時在披薩店、咖啡店打工，為生活奔走的故事，也是她出道多年後，首度赤裸揭開內心傷疤的和解之作。回顧一路走來，徐懷鈺在製作花絮時也提及人生成名背後的犧牲與奉獻，曾讓她一度懷疑：「為什麼是我？」徐懷鈺表示：「人生都會有一些犧牲和奉獻，但那些犧牲和奉獻是值得的嗎？犧牲完了之後得到什麼？」她坦言，在演藝圈的高度壓力與急促成長中，得到的有時是「失去自我」，有時候甚至是「被踐踏尊嚴」。面對過往的委屈，她曾陷入死胡同，反覆詰問：「為什麼是我？」雖然現在回頭看能以會心一笑處之，但那種與過去受傷的自己對視的過程，依然充滿重量。MV由金曲作詞人葛大為量身打造，影像則以徐懷鈺的真實人生為靈感。畫面重現她年少時期在披薩店、咖啡店勞動的身影，機械式的日常節奏象徵著被生活推著走的無奈。值得一提的是，MV找來金馬獎入圍女星、《左撇子女孩》主角葉子綺飾演「小Yuki」。巧合的是，徐懷鈺與葉子綺皆為左撇子，這層連結讓角色更加貼合。徐懷鈺在片中與小Yuki開啟一段雙人舞展開跨時空對話，將原本生硬的機械式動作轉化為柔軟的肢體語言，象徵將那些難以言說的孤獨與壓力一一釋放。徐懷鈺表示，MV採用雙時空交錯敘事，正是為了回應她內心反覆思考的問題：「那些曾經的選擇真的值得嗎？」現在的她認為，並沒有標準答案，而是一個逐漸理解的過程。「當你願意回望過去，並接住當時那個不安、甚至迷失的自己，那些曾經的重量，終將轉化為支撐未來的力量。」她希望透過〈幸好〉這支作品，傳遞一種溫柔的自我修復，並將其視為一份禮物，送給不同時間點的自己與歌迷。這不僅是一次音樂的回歸，更是徐懷鈺對自己人生註解的深情回望。