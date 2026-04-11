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漢神洲際百貨開幕翻車爆負評！音樂放超大聲顧客全傻眼

百貨公司音樂可以放到這種程度的音量，開幕到三點這樣的音樂，重複播放使人心神耗弱，耳膜是真的痛

漢神洲際百貨音樂超大聲直擊！官方回應：未來將陸續調整

唯獨現場播放的音樂真的非常大聲，記者也好奇詢問在場工作人員，只得到苦笑的表情，事後也沒有調整音樂大小聲。

官方則僅表示：「未來會陸續調整。」

▲台中漢神洲際百貨盛大開幕，不少第一天就去朝聖的客人都表示音樂實在放太大聲，官方也表示未來將陸續調整。（圖／記者周淑萍攝）

台中「漢神洲際百貨」昨（10）日盛大開幕，業者預估首日約湧5萬人光顧，不過才剛開幕，在社群上卻出現許多負評，像是有電梯樓層按鈕做錯、找不到廁所在哪等，而最多人反應的則是「百貨公司內音樂放超大聲」，根本聽不到店員在說什麼，跟客服反應還說不能調整，讓許多客人超級傻眼，紛紛在Google評價刷一星負評表示：「音樂開這麼大聲！吵死人啊？耳朵都快聾了！」台中漢神洲際百貨日前盛大開幕，有網友在社群平台「Threads」貼文指出「一家百貨開幕背後，有很多辛苦都能理解，但我真的不能接受也沒遇過，，也不能理解反應之後竟然是沒辦法調整.....」。貼文曝光後，不少首日到場顧客紛紛回應、「音樂爆大聲，櫃哥耳朵要聾了，服務顧客介紹商品要用吼的」。《NOWNEWS》記者也在漢神洲際百貨開幕首日到現場直擊，現場的動線整體流暢，新店開幕感覺非常氣派，逛起來其實非常的舒服，雖然人潮很多，但也不會有明顯悶熱及異味感。甚至已經有不少顧客到「漢神洲際百貨」Google評價刷一星負評表示：「音樂開這麼大聲，耳朵都要聾了！」訪問到當日就殺去逛街的陳小姐，她也透露：「逛起來是不錯，但音樂真的好大聲，櫃哥櫃姐都面有難色，介紹產品基本上根本聽不清楚在講什麼，有詢問工作人員音樂是否太大聲，說會去反應結果逛了2個多小時，音樂還是這麼大聲，好像去聽演唱會一樣.......出來之後耳朵真的蠻痛的。」記者實際詢問漢神洲際百貨是否未來會調整相關策略，