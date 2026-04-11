中國國民黨主席鄭麗文於昨（10）日會晤中國共產黨總書記習近平後表示，台灣曾在「
九二共識」的基礎上，以適當方式參與若干國際組織， 稱未來兩岸在「重建政治互信」後， 應促成台灣重返或參與國際組織及區域經濟整合機制， 並表示習近平對此「回應特別正面」。對此，外交部重申中華民國台灣是主權獨立國家， 與中華人民共和國互不隸屬。 我國享有參與聯合國等國際組織的權利，中國無權置喙及阻撓。 台灣參與國際組織，是基於我國主權的正當合法權利， 不應以取得北京當局事先同意為前提， 更不需滿足中方預設的任何政治條件。
外交部指出，北京當局長期在國際上惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，
全面阻絕台灣參與國際事務， 更頻繁以武力威脅我國主權及台灣人民的生存與權利。尤有甚者， 中國透過收買欺騙手法，不當奪取若干國際組織領導權， 不但不正義地排除參與，也改變規則為基礎的國際秩序。
外交部更嚴正駁斥，北京當局將屬於台灣全體人民的權利，
包裝為其可收可放的恩惠。 意圖在於誘導台灣社會屈從其設定的先決條件，再以國際空間為餌， 逐步窄化我主權與外交空間。
外交部強調，我國是民主國家，外交部尊重國內各政黨依法進行兩岸交流活動，
惟此均不應以損害我國的主權、安全與民主為代價。 吾人更應認清北京當局長期阻擋台灣參與國際事務的險惡本質， 以及如今試圖繞過台灣人民授權的政府平台， 損害我國主權及利益之虛假面目，實不符合國家及人民的長遠利益。
外交部表示，將秉持「總合外交」的政策架構，
持續積極推動台灣有意義參與各項國際組織及多邊機制， 並籲請國際社會基於共享價值與共同利益， 持續支持台灣參與國際事務。台灣始終致力成為維護國際和平、 穩定與繁榮的一股良善力量，此一意志絕不會因任何壓力而動搖。
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外交部更嚴正駁斥，北京當局將屬於台灣全體人民的權利，
外交部強調，我國是民主國家，外交部尊重國內各政黨依法進行兩岸交流活動，
外交部表示，將秉持「總合外交」的政策架構，
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