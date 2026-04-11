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國民黨主席鄭麗文昨(10)日上午在北京人民大會堂東大廳，與中國國家主席習近平會晤，2人公開強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，國民黨不僅丟掉了政治尊嚴，更企圖將台灣2300萬人的命運放上談判桌，是一場毫不掩飾的政治投降，而非兩岸破冰。矢板明夫在臉書粉專發文，分析在人民大會堂短短13秒的握手鏡頭，呈現了殘酷的權力對比：一方冷峻且掌控全局，另一方則刻意放低姿態，公開展示從屬關係，也象徵藍營內部權力結構的實質轉移。矢板明夫認為，國民黨統派路線的代表長期以來都是馬英九，不論評價如何，他至少是明確信奉大一統思想的「信念型統派」，但如今主導權正移轉到曾經主張台獨的鄭麗文手中，為了個人利益與政治空間就隨時調整論述，這種「機會型操作」對台灣而言風險更高，因為前者尚有邊界，後者則毫無底線。矢板明夫指出，在國際政治中，和平從來不是靠迎合強權換來的，當鄭麗文在北京附和「反對外力介入」時，本質上就是在削弱台灣的安全支撐，試圖將台海問題界定為中國的內政，這不是避戰，而是「解除防護」。最後，矢板明夫也警告，鄭麗文拋棄國民黨過去的「各自表述」，轉而採用與北京高度一致的語言，表明國民黨的主體性已徹底消失，中共真正需要的不是談判對手，而是一個可以被操作的對象，鄭麗文或許自認站在舞台中央，但在北京的戰略盤算中，她終究只是一枚隨時可以替換的棋子。