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台灣好手鄭宗哲本季在紅襪3A烏斯特人（Worcester）打擊表現火燙，出賽9場攻擊指數（OPS）已飆至1.346，打擊率高達.367，全壘打更已敲出3轟。《今日新聞NOWnews》帶你深入分析，繳出如此數字亮眼，鄭宗哲上大聯盟的機會到底有多大？今年球季鄭宗哲在3A出賽9場，繳出30打數11支安打、3支全壘打、2支三壘打、1支二壘打，同時攻下9分、打下6分打點，保送多達9次，長打率.833，攻擊指數（OPS）高達1.346，各項數字均屬頂尖水準。尤其值得注意的是，他的上壘率高達.513，反映出他選球能力極為出色，在進攻端已近乎無懈可擊。鄭宗哲出生於2001年7月26日，來自屏東九如，2019年以38萬美元簽約金以國際自由球員身份加盟匹茲堡海盜，並於2025年完成大聯盟初登板。 然而，職棒路並不平坦。2026年休賽季，他在短短一個月內先後被光芒、大都會、國民認領後又DFA，最終於2月6日落腳紅襪，成為這個冬天DFA次數最多的球員之一。儘管如此，鄭宗哲在2026年世界棒球經典賽中代表中華隊出賽，更在單場比賽中盜壘3次，幫助中華隊創下單場隊史最多盜壘8次的紀錄，並以4次盜壘榮登本屆賽事盜壘王。 除了守備之外，速度一直是他的武器。鄭宗哲手感發燙到如此程度，晉升之路卻依然崎嶇，關鍵在於紅襪現有陣容實在太過擁擠。紅襪本季外野陣容已由羅曼安東尼（Roman Anthony）、杜蘭（Jarren Duran）、拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）、阿布雷（Wilyer Abreu）四人坐鎮，實力雄厚。內野方面，游擊由史多里（Trevor Story）坐鎮，二壘則是新星馬塞洛梅爾（Marcelo Mayer），三壘交給達本（Caleb Durbin），板凳則配備超級工具人基納法拉法（Isiah Kiner-Falefa）。換言之，鄭宗哲能守的三個位置游擊、二壘、三壘，每一個都已有人占坑，且多半是球隊鎖定的核心人選。他目前仍有一次小聯盟選擇權，紅襪可以隨時將他下放至3A而無需通過DFA程序，這也意味著，即便他在AAA繼續爆發，球隊依然可以讓他待在小聯盟磨練，沒有必要立即升他。短期內最現實的晉升路徑，只有兩條：一是紅襪內野出現傷情，二是球隊認定他的打擊火力已足以擔任板凳左打替補，替換掉目前板凳某個生產力較低的位置。他的優勢在於速度、選球、守備多功，且目前OPS已是AAA頂級水準；劣勢則是去年AAA整季打擊率只有.207，讓外界對他的數據穩定性保有疑問，本季的高峰是否能維持，仍需時間驗證。若紅襪確定贏球希望不大，釋出一個老將板凳名額，鄭宗哲反而有機會獲得試身手的舞台；但有一點可以確定，如果他繼續這樣打下去，紅襪球團沒有理由對他視而不見。