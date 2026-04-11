今年台灣國際熱氣球嘉年華與人氣IP「吉伊卡哇」聯名，主辦方台東縣政府更表示，今（11）日晚上7點，將搶先公開今年的「吉伊卡哇主題無人機展演」內容，地點就在台東縣立體育場。《NOWNEWS》整理無人機展演時間表、交通管制、門票資訊一次看。
台東縣政府表示，此次全新「吉伊卡哇主題無人機展演」首度公開，結合熱氣球升空與燈光編隊演出，打造夜空沉浸式視覺饗宴，今天也將同步公開暑假主活動的光雕音樂會內容，讓民眾搶先掌握暑期玩法。
台東市政府也提醒，本次拍攝僅開放遠距離取景，不提供近距離合影，且基於版權保護與粉絲體驗，活動期間不開放媒體拍攝、錄音、錄影及採訪。此外，為提升活動體驗，當日下午4點起開放民眾至服務台排隊，6點開始領取限量「熱氣球紀念透卡」，需追蹤官方社群平台後方可領取，數量有限，發完為止。
🟡「2026年台灣國際熱氣球嘉年華」相關資訊：
時間：7月4日至8月20日
地點：台東縣鹿野鄉鹿野高台
🟡「2026年台灣國際熱氣球嘉年華」無人機搶先展演：
無人機展演時間：4月11日，晚間7點
無人機展演時間表：
▪️19:00~19:04 表演活動
▪️19:04~19:10 活動引言
▪️19:10~19:20 無人機展演
▪️19:20~19:45 吉伊卡哇拍照會
官方網站：台灣國際熱氣球嘉年華官網、台灣國際熱氣球嘉年華臉書
🟡「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」門票票價：
今年票價尚未公布，資列出往年門票價格以供參考：
平日(週一至週四)：每張550元
假日(週五至週日)：每張650元
備註：
一、每張體驗票為單人單場使用，每筆訂單最多限購2張。
二、繫留搭乘體驗以標準球為主，主題氣球「吉伊卡哇」通常以展示為主。
🟡「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」交通管制：
活動當天「桂林北路52巷」禁止通行
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「2026年台灣國際熱氣球嘉年華」相關資訊：
時間：7月4日至8月20日
地點：台東縣鹿野鄉鹿野高台
🟡「2026年台灣國際熱氣球嘉年華」無人機搶先展演：
無人機展演時間：4月11日，晚間7點
無人機展演時間表：
▪️19:00~19:04 表演活動
▪️19:04~19:10 活動引言
▪️19:10~19:20 無人機展演
▪️19:20~19:45 吉伊卡哇拍照會
官方網站：台灣國際熱氣球嘉年華官網、台灣國際熱氣球嘉年華臉書
今年票價尚未公布，資列出往年門票價格以供參考：
平日(週一至週四)：每張550元
假日(週五至週日)：每張650元
備註：
一、每張體驗票為單人單場使用，每筆訂單最多限購2張。
二、繫留搭乘體驗以標準球為主，主題氣球「吉伊卡哇」通常以展示為主。
🟡「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」交通管制：
活動當天「桂林北路52巷」禁止通行