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聖安東尼奧馬刺隊在今（11）日主場迎戰達拉斯獨行俠的比賽中，球隊少主文班亞馬（Victor Wembanyama）迎來復出。此役他僅上場約25分鐘便瘋狂砍下40分、13 籃板與5助攻，確定獲得個人獎項的評選資格。靠著他的統治級表現，馬刺最終以139：120大勝獨行俠，戰績正式追平隊史第三高的62勝紀錄。此役對文班亞馬而言具有多個里程碑的意義。首先，這場比賽是他本季第65場出賽，正式達標聯盟規定的年度獎項評選資格，幾乎已提前預訂多項年度榮譽。其次，文班亞馬今日全場23投14中，包含兩記三分彈。根據數據統計，文班亞馬成為繼「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後，馬刺隊史第二位能單季達成5次「40 分+」的球員。更恐怖的是，他僅用了不到26分鐘就達成「40+13+5」的驚人數據，效率之高令人瞠目結舌。今日比賽的一大看點是兩位超級狀元的對轟。馬刺文班亞馬開賽便進入殺神模式，首節9投6中狂飆16分，壓制了獨行俠新星狀元弗拉格（Cooper Flagg），不過新人王大熱門自然也不是省油的燈。獨行俠在缺少厄文（Kyrie Irving）等8名主力球員的情況下，全靠弗拉格苦撐。他上半場便進帳25分，全場拿下33分、6籃板與5助攻。然而，馬刺在第三節發動恐怖進攻，單節狂轟40分將分差徹底拉開。除了文班亞馬外，主戰後衛福克斯（De'Aaron Fox）也繳出18分、10助攻的雙十表現，助馬刺最多領先達24分。馬刺今日取勝後，本季戰績來到62勝 ，這在馬刺輝煌的隊史紀錄中排在第三，僅次於2015-16賽季的67勝與2005-06賽季的63勝。隨著文班亞馬的持續進化，這支聖安東尼奧大軍已展現出重返巔峰的恐怖競爭力。